快訊

整理包／空服員抱病值勤猝死！盤點長榮航空近年勞資爭議歷史

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

李亞鵬宣布2度離婚！小19歲嫩妻3年婚破裂 負債高達110億

AI恐衝擊職場 諾貝爾經濟學獎得主籲規範

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
加拿大學者郝伊特與另兩名學者成為今年諾貝爾經濟學獎得主；圖為郝伊特。(路透)
加拿大學者郝伊特與另兩名學者成為今年諾貝爾經濟學獎得主；圖為郝伊特。(路透)

2025年諾貝爾經濟學獎得主之一、加拿大學者郝伊特（Peter Howitt）今天警告，人工智慧（AI）雖帶來驚人的契機，但也可能摧毀大量工作機會，亟需加以規範。

法新社報導，現為美國布朗大學（BrownUniversity）榮譽教授的郝伊特，今天之所以發出這番警語，是因為有愈來愈多人日益關切AI將如何衝擊社會與勞動市場。

加州州長紐松（Gavin Newsom）今天即不顧白宮主張AI應自由發展的立場，把一起規範與AI聊天機器人互動的法案簽署成州法，創下全美先河。

2025年諾貝爾經濟學獎由3位學者共享殊榮，除了郝伊特，另外兩位分別是美、以雙重國籍學者莫基爾（Joel Mokyr）和法國學者阿吉翁（PhilippeAghion）。

郝伊特在記者會上表示，誰會成為AI領導者還有待觀察，「我們還不知道創新性破壞會帶來什麼後果」。

他說：「AI無疑是一項潛力無窮的技術，但它同樣可能摧毀其他工作，甚至取代高度專業人力。這顯然是一種矛盾，也因此必須受到規範。」

「在毫無規範的市場裡，私部門的獎勵機制其實不會以對社會最有利的方式化解這種矛盾，我們也無法預測後續會發生什麼。」

79歲的郝伊特說，這是「人類史上重大時刻」，並將其比作過去技術革新的時期，例如1990年代電信業興起，以及電力與蒸汽動力問世的年代。

他指出，這些創新全都可以說明科技是可以如何加強人力，而非單純取代人力，「這一次我們會怎麼做？我真希望我有明確的答案，可惜我沒有」。

與郝伊特共享2025年諾貝爾經濟學獎殊榮的莫基爾（Joel Mokyr），則對AI對勞動市場的影響持較樂觀看法。

79歲的莫基爾在芝加哥郊區西北大學（NorthwesternUniversity）透過視訊表示：「機器不會取代我們，而是讓我們有機會從事更有趣、更具挑戰性的工作。」他說：「科技進步不只會取代人力，也會創造新的職務。」

他表示，自己對未來勞動市場的主要關切不在於「科技失業」，而是隨著人口老化、進入勞動市場的人減少，將出現勞動力短缺的問題。

延伸閱讀

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

諾貝爾經濟學獎得主阿吉翁：歐洲勿讓美中主導科技創新

「宋恭源永續化學獎」首屆得主奧馬爾．亞基 獲2025諾貝爾化學獎 2年內將來臺開講

諾貝爾經濟學獎 三人出線 研究創新驅動經濟成長

相關新聞

AI恐衝擊職場 諾貝爾經濟學獎得主籲規範

2025年諾貝爾經濟學獎得主之一、加拿大學者郝伊特（Peter Howitt）今天警告，人工智慧（AI）雖帶來驚人的契機...

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

瑞典皇家科學院13日公布今年諾貝爾經濟學獎得主，美國與以色列雙重國籍學者莫基爾(Joel Mokyr)、法國學者阿吉翁(...

諾貝爾經濟學獎得主阿吉翁：歐洲勿讓美中主導科技創新

今年諾貝爾經濟學獎由美國與以色列雙重國籍學者莫基爾、法國學者阿吉翁、加拿大學者郝伊特摘下，以表彰其解釋創新驅動的經濟成長...

馬查多獲諾貝爾和平獎 委內瑞拉關閉駐挪威大使館

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲頒諾貝爾和平獎數日後，委內瑞拉今天宣布關閉駐奧斯陸...

諾貝爾經濟學獎 三人出線 研究創新驅動經濟成長

瑞典皇家科學院13日宣布，2025年諾貝爾經濟學獎由歐美三名學者莫基爾（Joel Mokyr）、阿吉翁（Philippe...

諾貝爾經濟學獎得主研究創新驅動經濟成長 學者：呼應 AI 變革挑戰

瑞典皇家科學院昨（13）日公布2025年諾貝爾經濟學獎由三位歐美學者贏得。台大經濟系教授林明仁認為，今年得獎組合結合理論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。