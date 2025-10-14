聽新聞
馬查多獲諾貝爾和平獎 委內瑞拉關閉駐挪威大使館
委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲頒諾貝爾和平獎數日後，委內瑞拉今天宣布關閉駐奧斯陸大使館，並透過聲明表示此舉是重整外交事務的一環。
法新社報導，委內瑞拉政府尚未對馬查多獲獎一事發表評論。
聲明指出，委國也關閉駐澳洲大使館，同時在辛巴威和布吉納法索設立外交據點，這兩個國家被委國視為「對抗霸權壓力的戰略夥伴」。
挪威外交部今天也表示，委內瑞拉關閉了駐奧斯陸大使館，但未說明原因。
挪威外交部發言人羅昂（Cecilie Roang）透過電子郵件告訴法新社：「這令人遺憾。儘管我們在一些問題上存在分歧，挪威仍希望與委內瑞拉保持對話，並將繼續朝這個方向努力。」
委內瑞拉大使館的電話服務已於今天晚間中斷。
3天前，馬查多因爭取委內瑞拉的民主而獲頒2025年諾貝爾和平獎。根據路透社報導，馬查多將獎項獻給委國人民和美國總統川普。
挪威外交部發言人表示：「諾貝爾獎獨立於挪威政府，關於獎項的問題，我們交由諾貝爾委員會回應。」
挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）主席、挪威諾貝爾委員會（Nobel Committee）秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）告訴路透社，委內瑞拉大使館的關閉對委員會來說不是問題。
他說：「對委員會而言，手頭的任務是選出正確的諾貝爾和平獎得主…馬查多當然是一位當之無愧的得主！」
