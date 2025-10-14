聽新聞
專家看諾貝爾得獎學說：面對AI挑戰 要創新也要淘汰

聯合報／ 記者陳素玲洪安怡／台北報導

二○二五年諾貝爾經濟學獎頒給三位學者，表彰他們「對創新驅動經濟成長的解釋」。學者專家表示，獲獎人揭示的創新驅動經濟正是台灣目前要努力的方向，政府與企業都要思考，要站穩供應鏈地位必須要不斷投入研發創新；「創造性破壞」則是提醒政府，如果企業技術或經營方向不合時宜，應該讓市場機制去淘汰。此外，今年得獎組合結合理論與經濟史分析，強調技術創新如何推動長期成長，呼應當前ＡＩ快速變革下的經濟挑戰。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生說，得獎學者特別提到對保護主義的不認同，在此美國發動關稅戰時點，正是某種程度對川普推動貿易障礙保護主義的回應。台大經濟系教授林明仁指出，本屆獲獎成果與去年諾貝爾獎強調的「包容性成長」主題一脈相承。當ＡＩ與自動化重塑勞動市場，創新帶來機會，也加劇轉型壓力，各國須在技術進步與社會包容間取得平衡；若缺乏完善的再培訓與勞動轉型機制，可能引發「盧德式反彈」—即民眾因科技取代工作而產生的反科技情緒。

邱達生表示，得獎學者揭示創新是經濟持續增長動力，尤其要持續科技創新，台積電就是最好例子，即使成績不斐，每年研發支出還是很多，並享有各種專利。至於創造性破壞，邱達生說，在資源有限情況下，政府不能繼續鄉愿，對於技術或經營不善的夕陽產業，應該要讓市場機制淘汰。

中央大學經濟系教授邱俊榮說，以前驅動經濟成長有三階段，第一階段是要素驅動，靠土地、人口，後來進步到效率驅動，接下來是創新驅動，一旦知識投入，一個Ａｐｐ出現，影響非常廣泛，也就是人口不一定要很多，但透過創新力量創造更高經濟成長模式，例如歐洲很多小國因為自由開放的教育制度產生新的經濟活動，人均ＧＤＰ反更高。

諾貝爾獎 AI 經濟成長

