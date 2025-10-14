3學者獲諾貝爾經濟學獎 解釋創新如何驅動經濟成長

瑞典皇家科學院昨天公布今年諾貝爾經濟學獎得主，美國與以色列雙重國籍學者莫基爾、法國學者阿吉翁、加拿大學者郝伊特三人獲獎，以表彰其解釋創新驅動的經濟成長。

諾貝爾獎新聞稿指出，莫基爾辨認出透過技術進展達成持續成長的先決條件，將獲得一千一百萬瑞典克朗（約台幣三五七三萬元）獎金的一半。阿吉翁、郝伊特則以透過「創造性破壞」達成持續成長的理論獲獎，共享另一半。

新聞稿說，新產品和生產方式日新月異是持續經濟成長的基礎，但人類歷史的常態並非成長而是停滯；儘管偶爾的重大發現有時能提高生活條件和收入，但成長終將趨於平穩。過去兩世紀，世界則首次迎來持續經濟成長，三位得主闡明創新如何提供進步動力。

經濟成長 不可視為理所當然

莫基爾用歷史資料，找出持續成長成為新常態的原因，揭示創新若要接連自動產生，世人不僅需要知道某事物有用，還要對其原因有科學解釋。工業革命前，人們常缺少這種科學解釋，讓新發現和發明難造就後續成就。他也強調社會開放接納新想法、容許改變的重要性。

阿吉翁和郝伊特也研究持續成長背後機制。兩人在一九九二年的論文，為所謂「創造性破壞」創建一個數學模型。創造性破壞意指當新的、更好產品進入市場，銷售較舊產品的公司會陷入劣勢；創新具創造性也具破壞性，因為技術過時的公司會在競爭中淘汰。

這次得主也以不同方式展現創造性破壞如何引發衝突，這須以建設性方式處理，否則創新將受到既有企業和利益團體阻礙。經濟學獎委員會主席哈斯勒說，這次得主表明經濟成長不可視為理所當然，必須維護支撐創造性破壞的機制。

阿吉翁說，對這項榮譽感到震驚，將用獎金投資在他的研究實驗室。對國際現勢，阿吉翁說，不樂見美國保護主義路線，這不利世界成長和創新。

阿吉翁並說，歐洲國家應理解，不應再讓美國和中國大陸成為技術領導者而陷入落後，美國和歐元區財富差距自一九八○年代以來擴大，主因是「我們未能落實突破和高科技創新」。

莫基爾接受美聯社電訪說，很驚訝能獲獎，他曾向學生說，身為猶太人的他贏得該獎可能性低於當選天主教教宗。明年夏天就要八十歲的他沒打算退休，表示這是一生的夢想工作。

得主郝伊特 憂關稅戰阻礙創新

路透昨報導，郝伊特說，「開啟關稅戰只會縮減所有人的市場大小，減少我們所稱的規模效應，而阻礙創新」。他表示，試圖讓製造業工作回流美國或許在政治上有合理之處，但不是好的經濟政策，「我們擅長設計跑鞋，但我們最好讓其他人製造跑鞋」。