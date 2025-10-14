諾貝爾經濟學獎 三人出線 研究創新驅動經濟成長
瑞典皇家科學院13日宣布，2025年諾貝爾經濟學獎由歐美三名學者莫基爾（Joel Mokyr）、阿吉翁（Philippe Aghion）和郝伊特（Peter Howitt）贏得，以表彰他們研究創新在驅動經濟成長扮演的角色。
莫基爾是美國西北大學教授，阿吉翁是法國法蘭西公學院和歐洲工商管理學院（INSEAD）、及英國倫敦政治經濟學院教授，郝伊特則任教於美國布朗大學。1,100萬瑞典克朗（120萬美元）獎金將由莫基爾分走一半，阿吉翁和郝伊特分享剩餘獎金。
莫基爾是出生於荷蘭的經濟歷史學家，憑藉研究創新激起的工業革命及後續效應如何帶動經濟持續成長贏得殊榮。阿吉翁和郝伊特則在1992年發布一個數學模型解釋創造性破壞。
諾貝爾委員會成員哈斯勒說：「莫基爾透過觀察歷史，找出以技術創新推動經濟持續成長不可或缺的要素。阿吉翁和郝伊特則打造出創造性破壞的數學模型，創造性破壞是較佳新產品取代舊產品的永無止盡過程。」
出生於巴黎的阿吉翁是三名得主中唯一的歐洲學者，曾敦促法國總統馬克宏把退休年齡從62歲提高至64歲。被問到美國關稅對經濟成長構成的威脅時，阿吉翁語帶批評。
阿吉翁說：「我不樂見美國湧現保護主義浪潮，這對我們、經濟成長和創新都不是好事。歐洲國家必須認清一點，即我們不應再讓美國與中國大陸占據技術龍頭地位並低頭認輸。」阿吉翁認為缺乏突破性高科技創新，是歐洲經濟相對於美國衰落一大原因。
諾貝爾經濟學獎得主研究創新驅動經濟成長 學者：呼應 AI 變革挑戰
