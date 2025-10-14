諾貝爾經濟學獎得主研究創新驅動經濟成長 學者：呼應 AI 變革挑戰

瑞典皇家科學院昨（13）日公布2025年諾貝爾經濟學獎由三位歐美學者贏得。台大經濟系教授林明仁認為，今年得獎組合結合理論與經濟史分析，強調技術創新如何推動長期成長，呼應當前人工智慧（AI）快速變革下的經濟挑戰。

今年三位諾貝爾經濟學獎得主分別為莫基爾、阿吉翁和郝伊特，表彰三人「對創新驅動的經濟成長理論作出關鍵貢獻」。

林明仁指出，莫基爾的研究揭示技術進步能否轉化為持續成長，關鍵在於社會是否具備吸納創新與知識的制度環境；西方有別於世界其他地方之處，正是來自於有競爭的思想市場。

至於阿吉翁與郝伊特提出的「創造性破壞」理論，則指出新技術推動生產力提升的同時，也會淘汰舊有產業與企業，讓經濟在創新與淘汰的循環中維持成長動能。舉例來說，智慧手機取代傳統手機過程，即是創造性破壞的體現，雖部分企業被市場淘汰，但新技術帶來更高生產力與更佳消費體驗。

林明仁指出，觀察這一屆獲獎學者輪廓，與去年諾貝爾經濟學獎強調的「包容性成長」主題一脈相承。當AI與自動化重塑勞動市場，創新帶來機會，也加劇轉型壓力，各國須在技術進步與社會包容間取得平衡。他強調，若缺乏完善的再培訓與勞動轉型機制，可能引發「盧德式反彈」。