諾貝爾經濟學獎得主批川普貿易政策 稱開啟關稅戰縮減市場

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
加拿大學者郝伊特與另兩名學者成為今年諾貝爾經濟學獎得主；圖為郝伊特，攝於2013年。路透
加拿大學者郝伊特與另兩名學者成為今年諾貝爾經濟學獎得主；圖為郝伊特，攝於2013年。路透

今年諾貝爾經濟學獎由美國與以色列雙重國籍學者莫基爾、法國學者阿吉翁、加拿大學者郝伊特摘下，以表彰其解釋創新驅動的經濟成長。郝伊特接受路透訪問說，對獲獎感到震驚，他也批評美國總統川普的貿易政策。

路透13日報導，郝伊特說，「相當清楚的是，開啟關稅戰只會縮減所有人的市場大小，減少我們所稱的規模效應，而阻礙創新」。

郝伊特說，試圖讓製造業工作回流美國或許在政治上有合理之處，但不是好的經濟政策，「我們擅長設計跑鞋，但我們最好讓其他人製造跑鞋」。

美國 路透

