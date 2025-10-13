諾貝爾經濟學獎得主批川普貿易政策 稱開啟關稅戰縮減市場
今年諾貝爾經濟學獎由美國與以色列雙重國籍學者莫基爾、法國學者阿吉翁、加拿大學者郝伊特摘下，以表彰其解釋創新驅動的經濟成長。郝伊特接受路透訪問說，對獲獎感到震驚，他也批評美國總統川普的貿易政策。
路透13日報導，郝伊特說，「相當清楚的是，開啟關稅戰只會縮減所有人的市場大小，減少我們所稱的規模效應，而阻礙創新」。
郝伊特說，試圖讓製造業工作回流美國或許在政治上有合理之處，但不是好的經濟政策，「我們擅長設計跑鞋，但我們最好讓其他人製造跑鞋」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言