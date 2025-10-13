諾貝爾經濟學獎得主警告 歐洲不能讓美中主導科技創新

2025年諾貝爾經濟學獎桂冠得主之一的法國學者阿吉翁（PhilippeAghion）今天警告，歐洲不能讓美國和中國主導科技創新。

阿吉翁等人因「闡明了以創新為驅動的經濟成長」，今天榮獲諾貝爾經濟學獎殊榮。他在公布得主的記者會上透過電話告訴媒體：「我認為歐洲國家必須意識到，我們不應再讓美國和中國成為科技領袖，並且落後他們。」

阿吉翁表示，自1980年代以來，美國與歐元區的財富差距已然擴大。他指出，在二戰到80年代中期之間，歐洲在人均國內生產毛額（GDP）一度追上美國，如今兩者之間的差距再度擴大。

阿吉翁指出：「最大原因就是我們未能實施突破性的高科技創新。」

阿吉翁也警告，去全球化與關稅等因素恐阻礙經濟成長。他稱「開放是成長的動力」，並直言自己「不樂見美國的保護主義浪潮」。

除了阿吉翁，2025年諾貝爾經濟學獎另外兩名得主為美、以雙重國籍學者莫基爾（Joel Mokyr）和加拿大學者郝伊特（Peter Howitt）。

其中，一半獎金頒給莫基爾，表彰他「識別出透過技術進步實現持續經濟成長的必要條件」；另一半則由阿吉翁與郝伊特共同獲得，以肯定他們「提出透過創造性毀滅（creative destruction）實現持續成長的理論」。

莫基爾利用歷史資料，深入探究持續經濟成長如何成為「新常態」的成因。

阿吉翁和郝伊特也研究了持續經濟成長背後的機制。他們於1992年發表的一篇論文中，建立了一個數學模型，用以解釋所謂的「創造性破壞」：當新的、更優質的產品進入市場時，販售舊款產品的企業勢必會被淘汰。

諾貝爾經濟學獎委員會委員恩福洛（Kerstin Enflo）告訴記者，「過去200年間，世界經濟成長的速度超越了人類歷史上任何時期」，然而，「與我們過去見到長期停滯的歷史相比，200年依然只是一個短暫的時期」。

恩福洛說：「這些桂冠得主的研究提醒我們不應該把進步視為理所當然。相反地，社會必須持續關注那些創造並維持經濟成長的要素。」

79歲的莫基爾是美國西北大學（NorthwesternUniversity）教授。69歲的阿吉翁任教法國法蘭西學術院（Collège de France）、歐洲工商管理學院（INSEAD）與英國倫敦政經學院（LSE）。79歲的郝伊特則任教美國布朗大學（Brown University）。

諾貝爾經濟學獎正式名稱為「瑞典央行紀念艾佛瑞德•諾貝爾經濟學獎」（Sveriges Riksbank Prize inEconomic Sciences in Memory of Alfred Nobel），是今年諾貝爾獎的壓軸獎項。

今年諾貝爾各獎項獎金為1100萬瑞典克朗（約新台幣3573萬元）。若有數名得獎者共享獎項，他們將分享獎金。

諾貝爾獎是由19世紀瑞典炸藥發明家、企業家艾佛瑞德•諾貝爾（Alfred Nobel）創立，他透過遺囑將大部分財產用於頒發物理、化學、生醫、文學與和平5類獎項。經濟學獎則是在1968年才由瑞典央行設立。

首屆諾貝爾經濟學獎於1969年頒發，歷年得主包括海耶克（Friedrich August von Hayek）、傅利曼（Milton Friedman）和克魯曼（Paul Krugman）等深具影響力的思想家和學者。