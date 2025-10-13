諾貝爾經濟學獎 3學者研究創新驅動經濟成長獲表彰

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩13日綜合外電報導
2025年諾貝爾經濟學獎今天揭曉，由美、以雙重國籍學者莫基爾、法國學者阿吉翁、加拿大學者郝伊特3位學者共享殊榮。圖擷自The Nobel Prize
2025年諾貝爾經濟學獎今天揭曉，由美、以雙重國籍學者莫基爾、法國學者阿吉翁、加拿大學者郝伊特3位學者共享殊榮，表彰他們「闡明了以創新為驅動的經濟成長」。

瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy ofSciences）今天頒發2025年諾貝爾經濟學獎給莫基爾（Joel Mokyr）、阿吉翁（Philippe Aghion）以及郝伊特（Peter Howitt）。其中，一半獎金頒給莫基爾，表彰他「識別出透過技術進步實現持續經濟成長的必要條件」；另一半則由阿吉翁與郝伊特共同獲得，以肯定他們「提出透過創造性毀滅（creative destruction）實現持續成長的理論」。

莫基爾利用歷史資料，深入探究持續經濟成長如何成為「新常態」的成因。

阿吉翁和郝伊特也研究了持續經濟成長背後的機制。他們於1992年發表的一篇論文中，建立了一個數學模型，用以解釋所謂的「創造性破壞」：當新的、更優質的產品進入市場時，販售舊款產品的企業勢必會被淘汰。

現年79歲的莫基爾目前在美國伊利諾州西北大學（Northwestern University）服務。

阿吉翁今年69歲，他在法國法蘭西學術院（Collègede France）、歐洲工商管理學院（INSEAD）和英國倫敦政經學院（LSE）服務。

郝伊特今年79歲，目前於美國羅德島州布朗大學（Brown University）服務。

