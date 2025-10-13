諾貝爾經濟學獎揭曉 林明仁：理論結合歷史、呼應AI挑戰

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

瑞典皇家科學院13日公布2025年諾貝爾經濟學獎，由美國學者喬爾．莫克爾（Joel Mokyr）、法國學者菲利普．阿希翁（Philippe Aghion）與加拿大學者彼得．豪伊特（Peter Howitt）共同獲獎，表彰三人「對創新驅動的經濟成長理論作出關鍵貢獻」。台大經濟系教授林明仁指出，這次得獎組合具代表性，結合了經濟史與理論建模，展現了「從歷史經驗驗證理論、再回饋政策設計」的跨域精神，也反映出諾貝爾評審近年重視「理論與實證並重」的趨勢。

林明仁表示，莫克爾的研究重點在於解釋「為何技術進步能在特定時期轉化為持續成長」，他強調社會必須擁有吸納創新與知識的制度環境，否則技術成果將被歷史洪流掩沒。他的經濟史研究顯示，歐洲早期的制度競爭與城市自治，反而激發國家對科學家與技術投資的支持，形成良性循環。這種「開放市場與思想交流」的社會結構，是創新能驅動成長的根本條件。

至於阿希翁與豪伊特則以「創造性破壞」理論聞名，他們的模型說明，創新雖會淘汰舊有企業，但也促進產業升級與消費者福利，整體社會仍能從中受益。林明仁舉例，智慧手機取代傳統手機的過程，即是創造性破壞的體現，雖然部分企業被市場淘汰，但新技術帶來更高生產力與更佳消費體驗。

林明仁分析，今年的得獎結果與去年強調「包容性成長」的主題互相呼應。當AI快速改變勞動市場，創新驅動雖能帶動成長，但也造成結構轉型壓力，因此如何平衡技術進步與社會包容，將是各國政策的重要課題。他認為，這項獎項提醒各國在面對AI與自動化時，應設計更完善的勞動轉型與再培訓機制，避免出現新一波「盧德式反彈」。

從台灣角度來看，林明仁指出，這次獲獎理論對國內也具啟發性。除了持續強化研發（R&D）與創新誘因外，更重要的是打造鼓勵知識流通與跨領域合作的制度環境，讓新技術能被社會快速吸收，並轉化為生產力。

