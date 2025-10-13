諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

瑞典皇家科學院13日宣布，2025年諾貝爾經濟學獎得主為莫基爾（Joel Mokyr）、阿吉翁（Philippe Aghion）、豪伊特（Peter Howitt），以表彰其解釋創新驅動的經濟成長。這也是最後1個公布的年度諾貝爾獎獎項。

諾貝爾官網新聞稿指出，荷蘭出生的美國西北大學教授莫基爾辨認出透過技術進展達成持續成長的先決條件，將獲得一半獎金。法國出生的法蘭西學院等院校教授阿吉翁，以及加拿大出生的美國布朗大學教授豪伊特則因透過創造性破壞（creative destruction）達成持續成長的理論獲獎，將平分另一半獎金。

去年該獎項由美國麻省理工學院（MIT）教授艾塞默魯（Daron Acemoglu）、強生（Simon Johnson），以及美國芝加哥大學教授羅賓森（James Robinson）共享殊榮。艾塞默魯和強生的著作以前瞻觀點探究人工智慧（AI）革命時代，引領讀者反思這對國家帶來的正面與負面影響。

今年諾貝爾醫學獎、物理學獎、化學獎、文學獎、和平獎得主已於上周陸續公布。各獎項獎金1100萬瑞典克朗（約台幣3573萬元），最多3名得主共享。獲獎者將在12月10日接受正式頒獎，這天即諾獎創辦人、瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1896年逝世紀念日。