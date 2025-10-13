快訊

委國總統馬杜洛 稱和平獎得主馬查多「女巫」

中央社／ 卡拉卡斯13日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛。路透檔案照
委內瑞拉總統馬杜洛。路透檔案照

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天痛批方獲諾貝爾和平獎的反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）為「惡靈女巫」，同時指責她呼籲外國進行軍事入侵。

法新社報導，挪威諾貝爾委員會（Norwegian NobelCommittee）2天前宣布58歲的馬查多為今年和平獎得主，表彰她「長期致力於推動委內瑞拉人民的民主權益，為促成從獨裁走向民主的正義與和平轉型所作的抗爭」。

美國長期以來一直反對委內瑞拉左派總統馬杜洛的政權，美國總統川普更在委國附近的加勒比海部署軍艦。

馬杜洛指責馬查多呼籲外國進行軍事入侵。

馬杜洛表示，「90%民眾拒絕接受這個邪惡女巫」。不過馬杜洛並未直接提及馬查多，也未評論這名政治對手獲得諾貝爾和平獎。

委國政府常用民間傳說中的惡靈女巫（la sayona）稱呼馬查多，認為這名反對派領袖與惡靈女巫同樣擁有白皙皮膚與筆直黑髮。

馬杜洛在原住民抵抗日（Indigenous ResistanceDay）紀念活動表示，「我們要和平，而且一定也會擁有和平，但這必須是有自由與主權的和平。」

馬查多支持美國在附近海域進行軍事活動。她將自己所獲的諾貝爾獎獻給「受苦受難的委內瑞拉人民」，以及同樣獲和平獎提名的川普。

馬查多昨天接受美國福斯新聞（Fox News）訪問時盛讚川普。她表示川普「值得」獲頒和平獎，「因為他不僅在短短數月參與解決8場戰爭，他的行動也使委內瑞拉得以邁向自由。」

馬查多 馬杜洛 和平獎

相關新聞

和平獎外洩？博彩網站押注異常波動 有人押中大賺6.5萬美元

2025年諾貝爾和平獎得主10日揭曉，由委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲獎。然而，...

諾貝爾獎崇尚「慢科學」期盼跨代接力造福人類

今年的諾貝爾科學獎項，生理或醫學、物理、化學三領域，全頒給了數十年前的基礎研究，強調「慢科學」( Slow Scienc...

川普沒拿和平獎…支持者寄望明年 稱已經領跑

俄國總統普亭10日讚揚川普總統在和平議題上的努力，儘管川普沒拿到諾貝爾和平獎，他還是表達希望能跟華盛頓敲定協議，把關鍵的...

川普無緣諾貝爾和平獎 翁履中：未來三年評審恐面臨這件事

諾貝爾和平獎揭曉，宣稱已解決八場衝突、多次公開表示自己應該得獎的美國總統川普落選，得獎者是委內瑞拉反對派領袖馬查多。對此，旅美學者翁履中指出，川普恐怕不會就此放棄，未來三年，評審們可能會不斷感受到川普投來滿懷期待的「關愛眼神」。

與馬查多通話 川普：她說代替我拿諾貝爾和平獎

川普總統一直渴望獲得諾貝爾和平獎，聲稱他任內結束了全球各地的衝突，但最終和平獎頒給了委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria...

