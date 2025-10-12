川普無緣諾貝爾和平獎 翁履中：未來三年評審恐面臨這件事

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

諾貝爾和平獎揭曉，宣稱已解決八場衝突、多次公開表示自己應該得獎的美國總統川普落選，得獎者是委內瑞拉反對派領袖馬查多。對此，旅美學者翁履中指出，川普恐怕不會就此放棄，未來三年，評審們可能會不斷感受到川普投來滿懷期待的「關愛眼神」。

根據諾貝爾委員會公布，今（2025）年共有338份提名，包括244名個人與94個組織。評審團表示，馬查多是一位勇敢且充滿使命感的女性，她在專制政權的壓迫下仍堅持以和平方式推動民主，是委內瑞拉反對派的凝聚核心。

對此，翁履中在臉書發文分析，外界先前關注和平獎是否會頒給川普，但最終由馬查多獲獎，馬查多可說是實至名歸，她在高壓政治環境中堅持信念，以和平方式對抗暴政，是對「和平精神」最真實的詮釋。

翁履中也指出，川普的「場邊效應」同樣引人注目，諾貝爾委員會今年面臨的不只是評選壓力，更要抵擋來自川普的強烈關注。翁履中認為，委員會堅守獨立與原則，將獎項頒給真正為和平努力的人，本身就是一場價值的勝利。

最後他笑言，川普對和平獎的執著不僅是一種追求，更像是一枚他渴望留下的政治勳章，「從現在起，每年10月，奧斯陸的評審們恐怕都得再次面對川普充滿期待的『關愛眼神』」。

與馬查多通話 川普：她說代替我拿諾貝爾和平獎

川普總統一直渴望獲得諾貝爾和平獎，聲稱他任內結束了全球各地的衝突，但最終和平獎頒給了委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria...

分析：川普發動關稅戰、揚言奪走格陵蘭 跟和平沾不上邊

瑞典化學家、工程師兼發明家諾貝爾(Alfred Nobel)雖然發明炸藥，卻崇尚團結，不喜歡分裂。諾貝爾1896年過世，...

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

2025年諾貝爾和平獎10日頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），白宮通訊主任張振熙...

紐時評析：諾貝爾獎讚揚慢科學 耐心探索改變未來

今年的諾貝爾科學獎項，生理或醫學、物理、化學三領域，全頒給了數十年前的基礎研究，強調「慢科學」（ Slow Scienc...

普亭抱不平：川普太強，諾貝爾和平獎配不上他

俄國總統普亭10日讚揚美國總統川普在和平議題上的努力，儘管川普沒拿到諾貝爾和平獎，他還是表達希望能跟華盛頓敲定協議，把關...

