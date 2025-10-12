諾貝爾和平獎得主消息疑外洩 協會憂為間諜行動

中央社／ 奧斯陸11日綜合外電報導

挪威諾貝爾協會今天向挪威媒體表示，2025年諾貝爾和平獎得主揭曉前，委內瑞拉反對派領袖馬查多獲獎消息疑似提前外洩一事，「極有可能」是間諜行動所致。

法新社報導，賭盤平台Polymarket上，馬查多（Maria Corina Machado）獲頒和平獎的賠率於9日晚上至10日凌晨間突然從3.75%暴升至接近73%。短短數小時之後，和平獎得主身分正式揭曉。

不過，當時並無任何專家或媒體點名馬查多為得獎熱門人選。

挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）主席、挪威諾貝爾委員會（Nobel Committee）秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）告訴挪威媒體TV2電視台說：「極有可能是間諜行動。」

而前1天，挪威諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）接受挪威新聞社（NTB）採訪時則表示，他不認為馬查多的名字曾外洩，「我不認為和平獎史上出現過洩密情事，我很難想像這會發生」。

儘管如此，哈普威金表示，協會將深入調查，「必要時會進一步強化資安措施」。

哈普威金表示，間諜行動「會讓外界以為是內部人員蓄意洩密，實際上這種情況不太可能」。他進一步說：「我們還無法百分之百確定，但諾貝爾協會遭間諜鎖定並不是什麼祕密。」

「顯而易見的，這個協會一向勾起某些行為者在奪取資訊的興趣，這些行為者既可能是國家也可能是其他組織，且動機可以是政治性的，也可以是經濟性的。」

他說：「這種行為早已持續數十年。」

哈普威金未回覆法新社的置評請求。

僅有極少數人事先知道挪威諾貝爾委員會5名成員選出的得獎人身分。

過去，挪威媒體曾提前揭露意外人選，引發外界質疑是否存在洩密現象，惟近年已無類似情事。

馬查多是委內瑞拉反對派領袖，遭當局禁止角逐2024年大選。她這次獲頒和平獎，委員會讚揚她「不懈推動委內瑞拉民主權利，致力於讓國家由獨裁和平轉型為民主社會」。

