快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

有河書店宣布年底退場 2大問題難再撐「像堰塞湖潰堤」

軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
挪威諾貝爾委員會主席弗里德內斯10日在奧斯陸的諾貝爾研究所宣布，委內瑞拉反對派領袖馬查多獲頒2025年諾貝爾和平獎。路透
挪威諾貝爾委員會主席弗里德內斯10日在奧斯陸的諾貝爾研究所宣布，委內瑞拉反對派領袖馬查多獲頒2025年諾貝爾和平獎。路透

2025年諾貝爾和平獎10日頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），白宮通訊主任張振熙指責評審「將政治置於和平之上」。但每日郵報報導，負責評選的挪威諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jørgen Watne Frydnes）表示，美國總統川普未能獲獎，原因是他並非最具資格的人選。

弗里德內斯被記者追問川普為爭取這項殊榮所展開行動的影響，以及外界對他是否可能成功的揣測時，他以圓融的態度回應，婉轉帶過問題，並解釋為何委員會最後選擇馬查多。

弗里德內斯表示：「在諾貝爾和平獎悠久的歷史中，委員會已見過各種形式的爭取與媒體關注。我們每年都會收到成千上萬封信，人們在信中闡述他們認為通往和平的途徑。委員會在一間掛滿歷屆得主肖像的房間裡開會，那個房間充滿了勇氣與正直。」

他最後強調：「我們的決定完全依循諾貝爾的理念與遺願。」

諾貝爾獎 川普

延伸閱讀

川普拋對中課100%關稅 黃奎博：兩強玩新條件、新籌碼談判

川普急縮？放話「100%關稅不取消」又稱要見習近平 網酸：TACO速度太快

川普預期加薩停火協議將「持續」：雙方已厭倦戰鬥

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

相關新聞

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

2025年諾貝爾和平獎10日頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），白宮通訊主任張振熙...

普亭抱不平：川普太強，諾貝爾和平獎配不上他

俄國總統普亭10日讚揚美國總統川普在和平議題上的努力，儘管川普沒拿到諾貝爾和平獎，他還是表達希望能跟華盛頓敲定協議，把關...

紐時評析：諾貝爾獎讚揚慢科學 耐心探索改變未來

今年的諾貝爾科學獎項，生理或醫學、物理、化學三領域，全頒給了數十年前的基礎研究，強調「慢科學」（ Slow Scienc...

和平獎結果提前外洩？Polymarket異常波動、有人押中大賺200萬

2025年諾貝爾和平獎得主10日揭曉，由委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲獎。然而，...

諾貝爾和平獎得主獻獎給川普 白宮轉發：川普是和平總統

挪威諾貝爾委員會10日宣布，2025年諾貝爾和平獎得主為委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machad...

諾貝爾和平獎 沒頒給川普

挪威諾貝爾委員會10日宣布，2025年諾貝爾和平獎頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。