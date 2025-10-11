意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應
2025年諾貝爾和平獎10日頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），白宮通訊主任張振熙指責評審「將政治置於和平之上」。但每日郵報報導，負責評選的挪威諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jørgen Watne Frydnes）表示，美國總統川普未能獲獎，原因是他並非最具資格的人選。
弗里德內斯被記者追問川普為爭取這項殊榮所展開行動的影響，以及外界對他是否可能成功的揣測時，他以圓融的態度回應，婉轉帶過問題，並解釋為何委員會最後選擇馬查多。
弗里德內斯表示：「在諾貝爾和平獎悠久的歷史中，委員會已見過各種形式的爭取與媒體關注。我們每年都會收到成千上萬封信，人們在信中闡述他們認為通往和平的途徑。委員會在一間掛滿歷屆得主肖像的房間裡開會，那個房間充滿了勇氣與正直。」
他最後強調：「我們的決定完全依循諾貝爾的理念與遺願。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言