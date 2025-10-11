紐時評析：諾貝爾獎讚揚慢科學 耐心探索改變未來

今年的諾貝爾科學獎項，生理或醫學、物理、化學三領域，全頒給了數十年前的基礎研究，強調「慢科學」（ Slow Science）的價值：那種出於純粹好奇、看似無用的探索，卻為今日科技與醫療奠基。紐約時報分析，耐心與好奇能改變世界，就像手機或癌症療法，背後都是幾代科學家的默默耕耘。

7日，記者三度問物理獎得主約翰．克拉克，他40年前發現的「宏觀量子隧穿與能量量子化」如何催生今日手機科技。他沒給直白答案，因為這條路從實驗室到生活，沒簡單公式。科學突破往往是無數專家、點子與失敗實驗的累積，耗時數十年。克拉克與兩位物理學家米歇爾．德沃雷、約翰．馬蒂尼斯因證明量子力學特性可「肉眼可見」，拿下物理獎。他在記者會說：「我們當時不懂這研究多重要，後來別人接手才開花結果。」這正是慢科學：成果非一人之力，而是跨世代接力。

生理或醫學獎頒給三位科學家，他們揭示人體免疫系統不攻擊自身的秘密。一位從1980年代開始試驗，1995年才有重大突破；另兩位延續到2000年代，成果催生癌症療法，啟發200多項臨床試驗。威斯康辛大學發現研究所所長喬．韓德斯曼說：「這從摘一隻老鼠的胸腺開始，誰想得到這會改寫醫學未來？」

化學獎則頒給三位化學家，表彰他們開發「金屬有機框架」（MOFs），這種多孔分子結構源自1980至2000年代實驗，如今用於提升工業效率，還能從乾旱地區空氣中取水。這些成就顯示，慢科學的探索看似無用，卻為手機、醫療與節能材料鋪路。

在政府效率至上的年代，科學經費常被砍，例如美國2025年非國防研發預算降5%，諾貝爾獎提醒我們：好奇心值得投資。麻省理工物理與科學史學家大衛．凱撒說：「這些研究不只耗時長，更是跨世代努力，無法預設問題或答案。」慢科學不受時間表束縛，卻帶來大突破。

慢科學的回報不只在未來。美國非國防研發投資回報率高達300%，每1美元投入國家衛生研究院（NIH），帶動2.56美元經濟活動。探索太空時空的技術，推動電腦、雷射與感測器進步。國際科學理事會候任主席羅伯特．迪克格拉夫說：「回顧總能證明好奇心的力量，但前瞻難預測成果。」他認為，給科學家自由探索的空間，才是研發經費的最有效用法。