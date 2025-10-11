普亭抱不平：川普太強，諾貝爾和平獎配不上他

俄國總統普亭10日讚揚美國總統川普在和平議題上的努力，儘管川普沒拿到諾貝爾和平獎，他還是表達希望能跟華盛頓敲定協議，把關鍵的核武限制條約延長一年。

記者問普亭，是否覺得川普被不公平地忽略，諾貝爾和平獎反而頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），普亭回說，他不是決定人選的人，但他大力肯定川普在加薩和烏克蘭推動停火的作為。

「他真的在努力解決這些持續好幾年、甚至幾十年的棘手危機，」普亭在塔吉克杜尚別參加前蘇聯國家峰會時，談到川普時這麼說。他還補充，如果加薩停火協議順利執行，那將是「歷史性」的成就。

川普馬上在自己的Truth Social社群平台上回應感謝普亭，貼出一段影片秀出俄國總統的評論，並強調普亭讚揚他試圖化解全球危機。

普亭沒直接評論馬查多的獲獎，但他沒點名地批評諾貝爾委員會過去頒獎給那些對全球和平貢獻微薄的人。

「過去有些案例，委員會把諾貝爾和平獎給那些對和平沒啥貢獻的人，」普亭說。「有個人來來去去，一兩個月，轟一聲就拿獎。為什麼？他啥都沒做。在我看來，這些決定嚴重損害了獎項的聲譽。」

白俄羅斯總統盧卡申科則直呼諾貝爾委員會沒給川普獎是「徹頭徹尾的蠢事」。

普亭的讚揚被視為拉攏川普的動作，儘管烏克蘭戰事停滯，兩人關係轉涼。但普亭也表達樂觀，盼新START核武條約（2010年簽署，限美俄部署核彈頭各1550枚、700套載具）能延長一年，避免軍備競賽升溫。