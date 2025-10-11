和平獎結果提前外洩？Polymarket異常波動、有人押中大賺200萬

2025年諾貝爾和平獎得主10日揭曉，由委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲獎。然而，早在挪威時間9日午夜過後，博彩網站Polymarket的資訊就顯示馬查多的線上押注出現異常飆升，暗示這項秘密決定的結果可能罕見外洩。負責評選的挪威諾貝爾委員會表示，正在調查此事。

衛報報導，截至當地時間9日，經濟學家兼俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny） 遺孀尤莉婭（Yulia Navalnaya）在Polymarket上最被看好，但馬查多在10日上午10時50分接到挪威諾貝爾研究所所長哈爾普維肯（Kristian Berg Harpviken）通知得獎。

不過，晚郵報（Aftenposten）和財經報（Finansavisen）隨後發現，線上博彩市場在官方公布前就出現異常波動。馬查多的勝率在午夜過後僅3.75%，遠低於尤莉婭與美國總統川普，但不到兩小時後便飆升至72.8%，顯示有大量投注押注她將獲勝。

哈爾普維肯接受彭博資訊訪問時表示：「看起來我們成了意圖利用我們訊息牟利的犯罪分子目標。」

Polymarket近年來成為政治事件熱門下注平台，其中絕大多數市場集中於美國政治。由於部分小眾賭盤仰賴傳聞與揣測，常造成賠率出現偏差。財經報指出，有名用戶因押注馬查多而贏得超過65000美元（新台幣約200萬元），另一名贏家使用的帳號則是在下注當天才創建。

諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jørgen Watne Frydnes）告訴晚郵報，委員會「一向非常擅長保守秘密」，並指出過去半個世紀以來一直維持高度保密的流程。哈爾普維肯則表示，「現在還不能確定」是否有得主資訊外洩，並表示預計將展開調查。