委內瑞拉反對派領袖馬查多 獲諾貝爾和平獎

挪威諾貝爾委員會十日宣布，年度諾貝爾和平獎得主是委內瑞拉反對派領袖馬查多。得獎原因是她為委內瑞拉人民爭取民主權利努力不懈，以及為委內瑞拉從獨裁統治轉型為民主所做的奮鬥。

委員會主席弗里德內斯說，委內瑞拉反對派曾嚴重分裂，馬查多是讓其團結的關鍵人物，讓反對派在自由選舉與代議政治上取得共同點。過去一年她被迫過著藏匿的生活，儘管生命遭嚴重威脅，其依舊留在國內，這個選擇激勵數百萬人。當獨裁者奪取政權時，表彰勇敢站出來反抗的自由捍衛者至為關鍵。

當挪威諾貝爾委員會秘書長哈普威金致電告知獲獎時，馬查多說，有信心反對派能成功確保委內瑞拉實現民主和平轉型，「這無疑是對我們人民的最大肯定，我們也值得」。

目前，尚不確定馬查多是否出席十二月十日在挪威奧斯陸舉行的頒獎典禮。

馬查多是委內瑞拉公民團體Sumate創辦人之一，該團體旨在促進自由公正的選舉。她二○一○年以破紀錄票數當選國民議會議員，二○一四年卻遭親總統馬杜洛的國會議員，以她出席美洲國家組織（ＯＡＳ）時的發言違憲為由，透過表決方式剝奪其議員資格。

馬查多現為委內瑞拉在野黨「來吧委內瑞拉」黨魁，二○一七年協助創立「我是委內瑞拉」聯盟，以團結國內支持民主的各方勢力。

馬查多前年宣布參選二○二四年總統大選，但遭最高法院以她「參與瓜伊多的陰謀」為由，褫奪她的公權十五年，其參選總統的資格也因此遭撤銷。

馬查多因此轉而力挺反對派推出的替代人選龔薩雷茲，最終委內瑞拉選委會宣布馬杜洛以五成二的得票率贏得大選。選後委內瑞拉爆發抗議潮，馬杜洛政府以武力鎮壓，最終造成逾廿人死亡，包括阿根廷的多個國家也與委內瑞拉斷交，馬查多則自一月以來就未曾公開露面。

川普未獲獎 白宮批政治凌駕和平

本屆和平獎共卅八個個人與組織獲提名。外界猜測美國總統川普可能因居間加薩停火協議而獲獎，弗里德內斯對此說，挪威諾貝爾委員會成員坐在掛滿得主肖像房間，屋內「充滿勇氣與正直」，因此「我們會基於諾貝爾本人的遺願做出決定」。

白宮通訊主任張振熙十日在社群媒體Ｘ寫道，川普將持續促成和平協議、結束戰爭和拯救人命；挪威諾貝爾委員會證明，他們將政治凌駕在和平上。俄羅斯總統普亭同日也抱不平，稱川普為和平做了很多事，但「我無法決定他值不值得獲獎」。