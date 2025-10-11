和平獎沒川普的份...挪威人憂遭美報復「怕被當敵國」

決定年度諾貝爾和平獎得主的挪威諾貝爾委員會由五位獨立委員組成，絕大多數挪威專家及觀察家今年早就判斷，美國總統川普今年獲獎機率不高。這令挪威瀰漫一股恐懼氣氛，擔憂他「落選」後的反應，可能使挪威面臨外交和經濟衝擊。

挪威社會主義左翼黨（ＳＶ）黨魁兼外交政策發言人貝格斯托對英國衛報說，挪威當然應該對所有狀況做好準備，尤其「當美國總統如此反覆無常又獨裁時」。

專欄作家兼政治分析師史丹格赫勒推測，若川普要報復，可能加徵挪威輸美商品關稅、要求北約（ＮＡＴＯ）盟邦（挪威也是會員國）增加軍費分攤，甚至把挪威列為「敵國」。

貝格斯托強調，挪威諾貝爾委員會是獨立機構，挪威政府也無權決定獎落誰家，「但川普是否了解這點，我就不確定了」。挪威外交部長艾德也早就表明，不只諾貝爾和平獎，奧斯陸不干預全部諾獎獎項的評選作業。

美挪關稅談判也因此蒙上陰影。挪威貿易工業部長麥爾賽斯上周赴華府談判，希望川普政府能調降目前對挪威輸美商品課徵的百分之十五關稅。部份挪威人士則擔憂，資產約兩兆美元、全球規模最大的挪威主權財富基金，恐淪為川普接下來鎖定的報復目標，而該基金中有四成布局美國。