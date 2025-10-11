硬槓馬杜洛、遭褫奪公權 「頑固派」馬查多永不言棄

今年諾貝爾和平獎得主馬查多現年五十八歲，一九六七年十月七日生於委內瑞拉首都卡拉卡斯。她擁有工業工程師資格，父親是委內瑞拉鋼鐵業的傑出商人。她出身上流社會的背景，卻使她從政時淪為委內瑞拉執政黨「社會黨」批評的口實。

馬查多二○○二年在其家族擁有的鋼鐵和鋼筋工廠上班時，創立名為Sumate的公民團體，起初聚焦監督委內瑞拉當局的選務工作，以確保符合公平公正公開等原則，但該團體日後卻逐漸演變為委內瑞拉國內的反對派重鎮。

二○一二年，即馬查多家族企業遭時任委內瑞拉總統查維茲沒收兩年後，為了能在總統大選中擊敗查維茲，她首度以候選人身分參加反對黨的總統初選，但最後不敵卡普瑞爾斯。

馬查多前年捲土重來，再度角逐反對黨的總統初選，競選活動雖了無新意，大多在較小的城鎮，但最終仍讓她贏得初選。她競選時有時搭車、有時徒步，儘管資源有限條件艱苦，卻拉近了她與支持者之間的距離，委內瑞拉最高法院則藉由褫奪公權，使她無法參選，迫使其政黨改由當時知名度不高的學者兼前外交官龔薩雷茲代打。

馬查多提倡委內瑞拉實施自由經濟改革，包含將委內瑞拉國營石油公司（ＰＤＶＳＡ）等國營企業私有化。同時她也支持制定旨在支持該國最底層貧民的社會福利計畫。

儘管馬查多有時被批評固執己見，甚至連她媽媽也這麼認為，但她鮮少在公開場合談論自己。她將競選活動定調為一場委內瑞拉人民爭取救贖和團結的集體奮鬥，旨在激發那些已經厭倦國內經濟困境和社會衰敗民眾的希望。

英國智庫皇家國際事務研究所研究員莎巴提尼表示，挪威諾貝爾委員會頒獎給馬查多，將讓外界重新注意到委內瑞拉人民追求民主自由的奮鬥，她成為該國人民反馬杜洛運動投射的公眾和勇敢形象。