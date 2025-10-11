諾貝爾和平獎得主：委內瑞拉人期盼川普協助實現自由

快訊

中央社／ 卡拉卡斯10日綜合外電報導

美國委內瑞拉的反對派領袖馬查多今天榮獲諾貝爾和平獎後表示，委內瑞拉民眾期盼美國總統川普協助他們擺脫委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的威權統治、實現自由。

法新社報導，馬查多（Maria Corina Machado）在社群媒體平台X發文寫道，她的獲獎是「對所有委內瑞拉人奮鬥的高度肯定，這讓我們更有動力去達成我們的任務，也就是實現自由」。

馬查多進一步說：「今日我們若要達成自由和民主，比以往任何時候都更需要仰賴川普（DonaldTrump）總統、美國人民、拉丁美洲人民及世界各民主國家作為主要盟友。」

