諾貝爾和平獎 沒頒給川普

挪威諾貝爾委員會10日宣布，2025年諾貝爾和平獎頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），表彰她致力為委國人民爭民主、反抗獨裁統治的貢獻，使自稱值得獲獎的美國總統川普夢碎。

現年58歲的馬查多將獨得1,100萬瑞典克朗（120萬美元）。

挪威諾貝爾委員會說：「獨裁者奪權時，務必要肯定勇於挺身反抗的自由鬥士。」委員會還指出，馬查多「面對極權統治在委內瑞拉不斷擴張，仍帶頭為民主抗爭」。她是反對黨「來吧委內瑞拉」（Vente Venezuela）黨魁，一直努力團結國內支持民主的力量。

從政前，馬查多鑽研工程和金融學，也曾短暫從商，後來創辦基金會，協助卡拉卡斯的街頭流浪兒。2024年，委國法院攔阻她競選總統、挑戰2013年掌權至今的馬杜洛。之後，馬查多在生命飽受威脅下，只能躲躲藏藏度日。

委員會指出，馬查多符合獲頒諾貝爾和平獎的三大要件：團結反對陣營、堅決反抗委國社會軍事化，且對和平轉型至民主政治的支持堅定不移。

往年諾貝爾和平獎得主常引發爭議，但今年的決定格外受矚目，因為川普鼓吹自己理應得獎。但在川普主導的第一階段加薩停戰協議8日宣布前，今年和平獎得主已經敲定。