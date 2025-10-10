馬查多獲和平獎 聯合國：反映委內瑞拉人對民主追求

南美國家委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天榮獲諾貝爾和平獎，她表示自己聽聞消息時感到「震驚」。聯合國則說，她的獲獎反映委國人民對民主的渴求。

現年58歲的馬查多目前藏身委內瑞拉秘密地點，根據她的新聞聯絡團隊提供給法新社的1段影片，她今天與去年代替她參選總統的龔薩雷茲（EdmundoGonzalez Urrutia）通話時說：「我很震驚！」

龔薩雷茲因為馬查多被禁止參選總統而代為出馬，但在他被宣告敗選後，於近1年前流亡海外至今。他今天在電話中回應說：「我們是又驚又喜。」馬查多又說：「這是怎麼回事？我真不敢相信。」

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）發言人棋坦（Thameen Al-Kheetan）今天則在瑞士日內瓦的記者會上表示，挪威諾貝爾委員會（Norwegian NobelCommittee）決定將今年的和平獎頒給馬查多，「反映出委內瑞拉人民明確期盼自由公正的選舉、公民與政治的權利以及法治」。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天也祝賀馬查多獲獎，她說這不僅表彰馬查多的勇氣，也是推崇「每個拒絕被噤聲的聲音」。

她在社群媒體平台X發文表示：「這對委內瑞拉及世界各地釋出1個強有力的信息：自由的精神無法被囚禁，對民主的渴望終將勝利。親愛的瑪麗亞（馬查多名），這場奮鬥會繼續下去。」