黑暗中守護民主火焰 委國反對派領袖奪諾貝爾和平獎

2025年諾貝爾和平獎得主馬查多以成功團結並領導委內瑞拉各反對派勢力聞名，儘管委國威權主義不斷擴張，且當局一再揚言逮捕，她仍拒絕離境並藏身國內某處持續推進民主運動。

英國廣播公司（BBC）報導，挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）發布的影片顯示，當他們通知馬查多（Maria Corina Machado）獲獎消息，她連說5次「我的天啊」，坦言自己震驚得「不知道該說什麼」。

馬查多感謝諾貝爾委員會給予這份殊榮，深受感動地表示這是「整個社會的成就」。她說：「我只是一個普通人，這份榮譽絕不是我一人應得」；她還提到，自己可能還需要一段時間才敢相信這項消息。

現年58歲的馬查多過去研讀工程與財務，曾在商界短暫工作一陣子，之後開始投身社會運動，先後分別創辦協助委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）街童、促進選舉自由公正的團體。

馬查多2010年以破紀錄票數當選國民議會（NationalAssembly）議員，但於2014年遭當局解職。她目前領導反對派政黨「來吧委內瑞拉」（VenteVenezuela），並於2017年協助創立「我是委內瑞拉」（Soy Venezuela）聯盟，團結國內支持民主的各政治勢力。

BBC指出，委內瑞拉反對派多年來背負分裂及內鬥惡名，然而馬查多在委國去年舉行總統大選前，成功讓這些經常爭執不休的派系團結在她的旗幟之下。她並贏得初選，由她代表反對黨角逐總統大選。

儘管委內瑞拉最高法院隨後維持了馬查多15年不得擔任公職的禁令、使她喪失候選資格，她又成功讓反對派和數以百萬計委內瑞拉民眾轉而支持代她出戰但缺乏名氣的前外交官龔薩雷茲（Edmundo GonzalezUrrutia）。

去年7月28日大選過後，反對派堅稱，投票所統計票數顯示龔薩雷茲獲壓倒性勝利，但政府掌控的國家選舉委員會（National Electoral Council）仍宣布馬杜洛（Nicolas Maduro）當選。儘管如此，馬查多並未放棄。

馬查多持續自委內瑞拉某個藏身處推行民主運動，即便馬杜洛政府一再揚言要逮捕她，她仍拒絕離開委國。她至今仍處於隱匿狀態，僅在馬杜洛於1月就職前的抗議活動中短暫現身，當時她被短暫拘留後隨即獲釋。

挪威諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jorgen WatneFrydnes）在宣布馬查多獲獎時談到：「在一度極為分裂的反對派裡，馬查多成為凝聚團結的關鍵人物，讓反對派在爭取自由選舉跟代議政府的訴求中找到共同立場。」

弗里德內斯還提到「民主是長久和平的先決條件，然而我們現在處於一個民主倒退的世界」，並警告「愈來愈多威權政權正在挑戰規範」並訴諸暴力。