川普沒得諾貝爾和平獎 白宮批評：政治凌駕和平

委內瑞拉反對派女性領袖馬查多今天獲頒2025年諾貝爾和平獎，美國總統川普則未獲獎，白宮通訊主任張振熙為此事批評挪威諾貝爾委員會，還宣稱他們將政治置於和平之上。

張振熙（Steven Cheung）在社群媒體X平台發文：「川普（Donald Trump）總統會繼續促成和平協議、結束戰爭並拯救人命。他擁有人道主義的心，再也沒有人像他一樣，能憑藉意志達成極為艱難的目標。」

張振熙的貼文還寫道：「諾貝爾委員會證明了他們將政治置於和平之上。」

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）頒發和平獎給馬查多（Maria Corina Machado），表彰她「毫不懈怠地為委內瑞拉人民爭取民主權利，且致力推動讓獨裁政權以公正及和平方式轉型為民主政體」。

川普一直積極爭取諾貝爾和平獎，並在本週稍早宣布一項停火和釋放人質的協議，期盼能結束加薩走廊（Gaza Strip）戰爭，他尚未對諾貝爾和平獎的結果發表評論。