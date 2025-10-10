就這樣算了？諾貝爾和平獎花落別家 川普社群靜悄悄

挪威諾貝爾委員會10日宣布把2025年諾貝爾和平獎，頒給委內瑞拉維權人士馬查多（Maria Corina Machado），藉此表彰這名女性捍衛民主的精神，美國總統川普贏得和平獎的期待宣告落空。

川普一直毫不掩飾想贏得諾貝爾和平獎，常宣稱他的介入已終結七場戰爭。不過，向來直言不諱的川普在諾貝爾和平獎得主出爐近三小時後，仍未在自家社群媒體Truth Social上對此發表任何看法。

相較於靜悄悄的川普，白宮倒是已出聲批評挪威諾貝爾委員會。白宮發言人張振熙在社群媒體X上說：「總統川普將持續促成和平協議、結束戰爭和拯救人命，他有一顆人道關懷的心，永遠不會有像他一樣只靠意志力就能解決難題的人…諾貝爾委員會已自證置政治於和平之上。」

諾貝爾和平獎得主揭曉前各界原本就認為川普得獎機率不高，隨著大獎確定花落別家，挪威是否會遭到川普報復已成為關注焦點。有人推測如果川普真的發動報復，作法可能是提高關稅，或要求挪威增加北約付費。

58歲的馬查多是委內瑞拉反對派領袖，曾擔任工業工程師，在該國享有高人氣。馬查多提倡自由經濟改革，例如讓委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）等國營企業民營化。她也支持設立社福計畫，盼藉此援助委國最窮困公民。

由於委內瑞拉禁止馬查多擔任公職，馬查多無法在委國2024年總統大選與現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）一較高下。馬杜洛今年1月就職前馬查多曾參與抗議活動，後來遭到逮捕但旋即獲釋。