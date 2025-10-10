再接再厲？川普無緣諾貝爾和平獎 賴總統聽問題尷尬一笑快步離開

賴總統日前接受美國廣播節目專訪時曾表示，若美國前總統川普能讓中國大陸放棄攻打台灣，「他必然是諾貝爾和平獎得主」。未料10日和平獎揭曉，川普未名列其中。賴總統今晚出席國慶酒會時被媒體問及「是否期盼川普再接再厲」，他僅尷尬一笑，點頭後未多作回應，便快步離開。

在先前專訪中，賴總統重申台灣樂於與中國展開對話，透過交流合作追求和平共榮。他並提到川普曾透露，任內中國領導人習近平承諾不會對台動武。賴總統強調，希望能繼續獲得川普的支持，並再次呼籲以和平方式維持台海穩定。

另一方面，今年國慶酒會以「品味台灣」為主題，邀集多家本土品牌展現在地創意與飲食文化軟實力。榮獲米其林必比登肯定的「雙月食品社」以手作油飯與雞湯傳遞家的溫度；花蓮「慕名私房料理」結合阿美族野菜與香料，展現原民風味創意；「暖潮」以煙燻與茶香詮釋土地生命力。

此外，甜點品牌「小鵲幸」以紅豆餅融入珍珠奶茶與芋泥麻糬口味重現台灣人情味；「搖滾牛冰淇淋」主打溯源食材、連續三年榮獲國際三星殊榮；台中「禾樂精釀」以火龍果與蘆筍釀出台灣風味啤酒；「赫曼咖啡」則以低溫悶烘技術展現那瑪夏與瓜地馬拉咖啡香氣。

