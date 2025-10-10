快訊

19歲男凌晨南港CITYLINK停車場遭砍 潘姓主嫌落網、1嫌仍在追捕

1年多未見余苑綺兒女 余天嘆「聯絡也沒人接」：很生氣也很失望

再接再厲？川普無緣諾貝爾和平獎 賴總統聽問題尷尬一笑快步離開

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華民國中樞暨各界慶祝114年國慶大會上午在總統府前舉行，賴清德總統致詞。記者陳正興／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝114年國慶大會上午在總統府前舉行，賴清德總統致詞。記者陳正興／攝影

賴總統日前接受美國廣播節目專訪時曾表示，若美國前總統川普能讓中國大陸放棄攻打台灣，「他必然是諾貝爾和平獎得主」。未料10日和平獎揭曉，川普未名列其中。賴總統今晚出席國慶酒會時被媒體問及「是否期盼川普再接再厲」，他僅尷尬一笑，點頭後未多作回應，便快步離開。

在先前專訪中，賴總統重申台灣樂於與中國展開對話，透過交流合作追求和平共榮。他並提到川普曾透露，任內中國領導人習近平承諾不會對台動武。賴總統強調，希望能繼續獲得川普的支持，並再次呼籲以和平方式維持台海穩定。

另一方面，今年國慶酒會以「品味台灣」為主題，邀集多家本土品牌展現在地創意與飲食文化軟實力。榮獲米其林必比登肯定的「雙月食品社」以手作油飯與雞湯傳遞家的溫度；花蓮「慕名私房料理」結合阿美族野菜與香料，展現原民風味創意；「暖潮」以煙燻與茶香詮釋土地生命力。

此外，甜點品牌「小鵲幸」以紅豆餅融入珍珠奶茶與芋泥麻糬口味重現台灣人情味；「搖滾牛冰淇淋」主打溯源食材、連續三年榮獲國際三星殊榮；台中「禾樂精釀」以火龍果與蘆筍釀出台灣風味啤酒；「赫曼咖啡」則以低溫悶烘技術展現那瑪夏與瓜地馬拉咖啡香氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

川普 諾貝爾 賴清德 習近平

延伸閱讀

準備赴軍事醫院例行健檢 川普稱身心狀況極佳

歐洲盛讚川普促成停火 法國邀阿拉伯外長共商協助巴勒斯坦

川普能否拿到夢寐以求的諾貝爾和平獎？今將揭曉

川普派兵伊州受挫…芝加哥聯邦法官核准臨時禁制令

相關新聞

美國總統川普落選！ 年度諾貝爾和平獎得主：委內瑞拉馬查多

挪威諾貝爾委員會10日宣布，眾所矚目的2025年諾貝爾和平獎得主為反對派領袖馬查多（Maria Corina Macha...

日本25年奪20座諾貝爾獎 醫師揭台灣困境「50年恐仍難有諾獎得主」

日本今年再添諾貝爾醫學獎得主坂口志文。醫師沈政男指出，坂口的成功源於科學家的熱情與國際資源，而非政府政策。相比之下，台灣...

再接再厲？川普無緣諾貝爾和平獎 賴總統聽問題尷尬一笑快步離開

賴總統日前接受美國廣播節目專訪時曾表示，若美國前總統川普能讓中國大陸放棄攻打台灣，「他必然是諾貝爾和平獎得主」。未料10...

不是川普！諾貝爾和平獎頒給為委內瑞拉民主奮鬥的她

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）今天（10日）宣布2025年諾貝爾和平獎得主，由委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲得這項殊榮，以表彰她為推動委內瑞拉民主所做的不懈努力，以及致力於公正、和平地從獨裁過渡到民主所進行的奮鬥。

諾貝爾和平獎 委內瑞拉反對派女領袖馬查多為民主奮鬥獲表彰

委內瑞拉反對派女性領袖馬查多今天獲頒2025年諾貝爾和平獎，以表彰她致力爭取委國人民的民主權利，以及為促進民主不懈奮鬥

「撒旦的探戈」匈牙利作家卡勒斯納霍凱 摘諾貝爾文學獎桂冠

2025年諾貝爾文學獎9日揭曉，匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛（Krasznahorkai Laszlo）以「在末日般恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。