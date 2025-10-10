諾貝爾和平獎被授予委內瑞拉反對派活動人士

（德國之聲中文網）委內瑞拉反對派活動家瑪麗亞·科裡娜·馬查多（María Corina Machado ）周五（10月10日）榮獲諾貝爾和平獎。

這位委內瑞拉前反對派總統候選人被譽為「在一度嚴重分裂的政治反對派中扮演了關鍵的、具有凝聚力的人物，令各反對派在要求自由選舉和代議制政府方面找到了共同點」，挪威諾貝爾委員會主席約爾根·沃特內·弗萊德內斯（ Jørgen Watne Frydnes）表示。

弗萊德內斯說：「在過去的一年裡，馬查多女士被迫東躲西藏。盡管生命受到嚴重威脅，她仍然留在委內瑞拉，這一選擇激勵了數百萬人。當獨裁者奪取政權時，表彰那些勇敢捍衛自由、奮起反抗的人們至關重要。」

在諾貝爾和平獎宣布之前，關於美國總統川普可能獲獎的猜測就一直存在，部分原因是總統本人的推動，而本周他批准加沙地帶停火計劃更是加劇了這種猜測。

專家表示，諾貝爾和平獎委員會通常關注和平的持久性、國際友愛的促進以及各機構為實現這些目標所做的默默工作。

截至今年，諾貝爾和平獎已頒發了106年。在戰爭時期以及某些年份，由於找不到合適的獲獎者，該獎項沒有頒發。迄今為止，已有142位獲獎者獲得該獎項，其中包括111位個人和31個組織。

首屆諾貝爾和平獎於1901年頒發給瑞士人亨利·杜南（Henri Dunant）和法國和平主義者弗雷德裡克·帕西（Frederic Passy）。杜南創立了紅十字國際委員會。諾貝爾和平獎的著名獲獎者包括巴拉克·奧巴馬（2009年）、納爾遜·曼德拉（1993年）、特蕾莎修女（1979年）。

該獎項還授予了亨利·基辛格（1973年），他是一位出生於德國的德裔美國政治家，二戰期間因猶太人遭受迫害而逃離德國。

（美聯社、天主教新聞通訊社等）

