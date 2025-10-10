快訊

19歲男凌晨南港CITYLINK停車場遭砍 潘姓主嫌落網、1嫌仍在追捕

1年多未見余苑綺兒女 余天嘆「聯絡也沒人接」：很生氣也很失望

諾貝爾和平獎被授予委內瑞拉反對派活動人士

德國之聲／ 德國之聲
委內瑞拉反對派領袖馬查多。路透
委內瑞拉反對派領袖馬查多。路透

（德國之聲中文網）委內瑞拉反對派活動家瑪麗亞·科裡娜·馬查多（María Corina Machado ）周五（10月10日）榮獲諾貝爾和平獎。

這位委內瑞拉前反對派總統候選人被譽為「在一度嚴重分裂的政治反對派中扮演了關鍵的、具有凝聚力的人物，令各反對派在要求自由選舉和代議制政府方面找到了共同點」，挪威諾貝爾委員會主席約爾根·沃特內·弗萊德內斯（ Jørgen Watne Frydnes）表示。

弗萊德內斯說：「在過去的一年裡，馬查多女士被迫東躲西藏。盡管生命受到嚴重威脅，她仍然留在委內瑞拉，這一選擇激勵了數百萬人。當獨裁者奪取政權時，表彰那些勇敢捍衛自由、奮起反抗的人們至關重要。」

在諾貝爾和平獎宣布之前，關於美國總統川普可能獲獎的猜測就一直存在，部分原因是總統本人的推動，而本周他批准加沙地帶停火計劃更是加劇了這種猜測。

專家表示，諾貝爾和平獎委員會通常關注和平的持久性、國際友愛的促進以及各機構為實現這些目標所做的默默工作。

截至今年，諾貝爾和平獎已頒發了106年。在戰爭時期以及某些年份，由於找不到合適的獲獎者，該獎項沒有頒發。迄今為止，已有142位獲獎者獲得該獎項，其中包括111位個人和31個組織。

首屆諾貝爾和平獎於1901年頒發給瑞士人亨利·杜南（Henri Dunant）和法國和平主義者弗雷德裡克·帕西（Frederic Passy）。杜南創立了紅十字國際委員會。諾貝爾和平獎的著名獲獎者包括巴拉克·奧巴馬（2009年）、納爾遜·曼德拉（1993年）、特蕾莎修女（1979年）。

該獎項還授予了亨利·基辛格（1973年），他是一位出生於德國的德裔美國政治家，二戰期間因猶太人遭受迫害而逃離德國。

（美聯社、天主教新聞通訊社等）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

美國總統川普落選！ 年度諾貝爾和平獎得主：委內瑞拉馬查多

挪威諾貝爾委員會10日宣布，眾所矚目的2025年諾貝爾和平獎得主為反對派領袖馬查多（Maria Corina Macha...

日本25年奪20座諾貝爾獎 醫師揭台灣困境「50年恐仍難有諾獎得主」

日本今年再添諾貝爾醫學獎得主坂口志文。醫師沈政男指出，坂口的成功源於科學家的熱情與國際資源，而非政府政策。相比之下，台灣...

再接再厲？川普無緣諾貝爾和平獎 賴總統聽問題尷尬一笑快步離開

賴總統日前接受美國廣播節目專訪時曾表示，若美國前總統川普能讓中國大陸放棄攻打台灣，「他必然是諾貝爾和平獎得主」。未料10...

不是川普！諾貝爾和平獎頒給為委內瑞拉民主奮鬥的她

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）今天（10日）宣布2025年諾貝爾和平獎得主，由委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲得這項殊榮，以表彰她為推動委內瑞拉民主所做的不懈努力，以及致力於公正、和平地從獨裁過渡到民主所進行的奮鬥。

諾貝爾和平獎 委內瑞拉反對派女領袖馬查多為民主奮鬥獲表彰

委內瑞拉反對派女性領袖馬查多今天獲頒2025年諾貝爾和平獎，以表彰她致力爭取委國人民的民主權利，以及為促進民主不懈奮鬥

「撒旦的探戈」匈牙利作家卡勒斯納霍凱 摘諾貝爾文學獎桂冠

2025年諾貝爾文學獎9日揭曉，匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛（Krasznahorkai Laszlo）以「在末日般恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。