諾貝爾和平獎 委內瑞拉反對派女領袖馬查多為民主奮鬥獲表彰
委內瑞拉反對派女性領袖馬查多今天獲頒2025年諾貝爾和平獎，以表彰她致力爭取委國人民的民主權利，以及為促進民主不懈奮鬥。
根據挪威諾貝爾委員會（Norwegian NobelCommittee），馬查多（Maria Corina Machado）獲頒2025年諾貝爾和平獎桂冠，是為了表彰她「毫不懈怠地為委內瑞拉人民爭取民主權利，並致力推動獨裁政權以公正及和平方式轉型為民主政體」。
馬查多是委內瑞拉促進選舉自由公正、舉辦相關訓練並監督選舉的團體Súmate創辦人之一。她於2010年以破紀錄票數當選國民議會（National Assembly）議員，但於2014年遭當局解職。
馬查多目前領導反對派政黨「來吧委內瑞拉」（Vente Venezuela），並於2017年協助創立「我是委內瑞拉」（Soy Venezuela）聯盟，團結國內支持民主的各政治勢力。
她於2023年宣布參選2024年總統大選，但被最高法院撤銷候選資格後，轉而力挺反對派推出的替代人選龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）。
