快訊

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

台64線恐怖車禍！22歲重機騎士自撞被彈飛 摔落高架橋命危

諾貝爾和平獎 委內瑞拉反對派女領袖馬查多為民主奮鬥獲表彰

中央社／ 奧斯陸10日綜合外電報導
眾所矚目的2025年諾貝爾和平獎得主為反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。圖擷自The Nobel Prize
眾所矚目的2025年諾貝爾和平獎得主為反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。圖擷自The Nobel Prize

委內瑞拉反對派女性領袖馬查多今天獲頒2025年諾貝爾和平獎，以表彰她致力爭取委國人民的民主權利，以及為促進民主不懈奮鬥。

根據挪威諾貝爾委員會（Norwegian NobelCommittee），馬查多（Maria Corina Machado）獲頒2025年諾貝爾和平獎桂冠，是為了表彰她「毫不懈怠地為委內瑞拉人民爭取民主權利，並致力推動獨裁政權以公正及和平方式轉型為民主政體」。

馬查多是委內瑞拉促進選舉自由公正、舉辦相關訓練並監督選舉的團體Súmate創辦人之一。她於2010年以破紀錄票數當選國民議會（National Assembly）議員，但於2014年遭當局解職。

馬查多目前領導反對派政黨「來吧委內瑞拉」（Vente Venezuela），並於2017年協助創立「我是委內瑞拉」（Soy Venezuela）聯盟，團結國內支持民主的各政治勢力。

她於2023年宣布參選2024年總統大選，但被最高法院撤銷候選資格後，轉而力挺反對派推出的替代人選龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）。

委內瑞拉 諾貝爾

延伸閱讀

川普能否拿到夢寐以求的諾貝爾和平獎？今將揭曉

得主早在以哈簽協議前決定…挪威憂川普未獲和平獎恐報復

川普今年無緣諾貝爾和平獎？挪威剉咧等 憂貿易與主權基金遭報復

諾貝爾和平獎今頒發 獲獎賭盤賠率大跌川普成黑馬

相關新聞

美國總統川普落選！ 年度諾貝爾和平獎得主：委內瑞拉馬查多

挪威諾貝爾委員會10日宣布，眾所矚目的2025年諾貝爾和平獎得主為反對派領袖馬查多（Maria Corina Macha...

日本25年奪20座諾貝爾獎 醫師揭台灣困境「50年恐仍難有諾獎得主」

日本今年再添諾貝爾醫學獎得主坂口志文。醫師沈政男指出，坂口的成功源於科學家的熱情與國際資源，而非政府政策。相比之下，台灣...

諾貝爾和平獎 委內瑞拉反對派女領袖馬查多為民主奮鬥獲表彰

委內瑞拉反對派女性領袖馬查多今天獲頒2025年諾貝爾和平獎，以表彰她致力爭取委國人民的民主權利，以及為促進民主不懈奮鬥

「撒旦的探戈」匈牙利作家卡勒斯納霍凱 摘諾貝爾文學獎桂冠

2025年諾貝爾文學獎9日揭曉，匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛（Krasznahorkai Laszlo）以「在末日般恐...

諾貝爾文學獎／卡勒斯納霍凱寫小說也編劇 熱愛李白、道德經

卡勒斯納霍凱不僅是小說家，也是電影編劇。匈牙利電影大師貝拉．塔爾成功改編他的「撒旦的探戈」後，重要作品幾乎都與卡勒斯納霍...

諾貝爾文學獎／特色迴旋長句 拉讀者進入「沒有出口」的末日氛圍

諾貝爾文學獎新科得主卡勒斯納霍凱在歐洲文壇已是大師級人物、連續幾年被認為是諾貝爾文學獎熱門人選。但對中文的讀者來，並不算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。