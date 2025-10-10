日本25年奪20座諾貝爾獎 醫師揭台灣困境「50年恐仍難有諾獎得主」

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
諾貝爾獎章。美聯社
日本今年再添諾貝爾醫學獎得主坂口志文。醫師沈政男指出，坂口的成功源於科學家的熱情與國際資源，而非政府政策。相比之下，台灣科研基礎投入有限，缺乏追求突破的人才，多數研究論文僅為升等或產業需求，50年內恐難出現諾貝爾獎得主。

日本政府在2001年曾豪語，50年內要得到30個諾貝爾獎，當時被外界視為狂言。但只過一半時間，日本已獲得20多個諾貝爾獎，包括今年的坂口志文。沈政男指出，這些成就主要來自科學家個人努力與國際資源，而非政策直接扶持。

坂口志文京都大學醫學系畢業，本為醫師，卻早年投入免疫學研究，提出「調節性T細胞」假說。他曾因日本研究經費不足而輟學，無給職從事研究，後赴美國依靠基金歷經8年的博士後研究，直到2003年才在「Science」發表關鍵論文，獲國際肯定。沈政男說，坂口成功的關鍵在於自主研究、敢於冒險，並善用國際平台。

然而，台灣的科研生態截然不同。沈政男批評，多數台灣學者的研究目標是升等、加薪，而非追求對人類科學的突破性貢獻。「台灣科學家的論文，多數對人類科學推進可有可無，只是研究產業的一環。」即便每年有科學家進入全球前2%研究者名單，仍難改變科研環境保守、缺乏冒險精神的現況。

沈政男進一步指出，日本之所以能培養諾貝爾得主，除了科研人才努力，也受益於自明治維新以來長期吸收歐洲教育與科研體系，形成扎實學術基礎。相比之下，台灣不僅國家對基礎研究投入有限，整體學術氛圍偏向穩妥，缺乏真正想追求突破的人才。

他建議，台灣年輕科研人才應發現自己的研究興趣、培養自主能力，勇於探索新領域，而非只跟隨教授安排的題目。若有條件出國歷練，更能累積國際經驗與資源；若留在國內，也應選擇適合自己發展的研究團隊，追求真正的科學突破。

沈政男警告，如果台灣科研文化持續以論文數量和升等為導向，而缺乏長期投入與學術熱情，50年內仍難誕生諾貝爾獎級的科學家。

