文學諾獎得主卡撒茲納霍凱 作品關注德極右翼現象

匈牙利作家卡撒茲納霍凱獲2025年諾貝爾文學獎，他近年關注歐洲右傾現象，不僅長期批評奧班政府，2021年出版以德國為背景小說，以文學刻畫一座小鎮右傾與崩解如末世般的過程。

諾貝爾文學獎委員會9日宣布，2025年文學獎頒給71歲匈牙利作家卡撒茲納霍凱（LaszloKrasznahorkai）。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）第一時間在社群媒體X發文祝賀，稱「卡撒茲納霍凱讓匈牙利民族感到驕傲」。

卡撒茲納霍凱過去曾公開批評奧班政府，認為奧班政府將文化作為政治工具，在一場公開訪談中曾直言，「現今匈牙利的政治狀態，是一種精神病案例。」

卡撒茲納霍凱1954年生於匈牙利小鎮朱拉（Gyula），父親為猶太律師，成長於東歐共產高度控制社會、媒體與文化的「現實社會主義」年代，與納達斯（Peter Nadas）、艾斯特哈齊（Peter Esterhazy）同屬戰後自由派文學世代。

南德日報（SZ）指出，長年旅居世界各國的卡撒茲納霍凱是一名「全球主義者」，面對極端民族與國族主義，認為語言與藝術才是「家園及自我認同」的核心，曾表示「如果我有故鄉，那是我的語言」。

卡撒茲納霍凱曾旅居中、日、蒙古等亞洲國家，自1980年代起，與德國文化界關係密切，時常來往柏林、漢堡、萊比錫等地，視德國為「第二個文化故鄉」，著作多數譯本與都先以德語問世。

他2021年出版的長篇小說 「07769之境」（暫譯，原文為Herrscht 07769）即以德國極右翼另類選擇黨（AfD）大本營的圖林根邦（Thüringen）小鎮為背景，描述一名體格魁梧卻心智單純的青年，被極右翼團體吸納的過程。

南德日報評析，這部作品「在日常的灰色裡揭示了極端主義的滲透力」，是對當代歐洲極右翼現象的冷靜觀察。展現卡撒茲納霍凱以諷刺與細節回應社會「走向崩解與末世」的獨特文學語言。

評論認為，這部作品同時是一部文學預言。小說出版後3年，另類選擇黨在邦議會選舉中，躍升圖林根邦議會第一大黨。

與德國淵源深厚的卡撒茲納霍凱，將於14日出席法蘭克福書展開幕記者會，發表獲諾貝爾文學獎後首場公開談話。