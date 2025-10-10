川普今年無緣諾貝爾和平獎？挪威剉咧等 憂貿易與主權基金遭報復

諾貝爾和平獎的結果即將於周五揭曉，北歐國家挪威正面臨來自美國總統川普及其支持者的巨大壓力，要求將獎項頒發給他。外界憂心，若川普未能如願，挪威可能在貿易談判與其龐大的主權財富基金上遭遇報復。儘管如此，挪威諾貝爾委員會已多次暗示，這些外部施壓恐將徒勞無功。

川普積極爭取和平獎，不僅多次公開宣稱自己「理應拿獎」，甚至直接致電挪威官員。

川普的兒子艾瑞克周四深夜在社群平台X發文，呼籲粉絲「轉貼支持：如果你認為@realDonaldTrump應該拿下諾貝爾和平獎」。白宮官方帳號幾乎同時發布川普照片，稱呼他「和平總統」。

周四稍晚，川普與芬蘭總理史塔布（Alexander Stubb）在白宮橢圓形辦公室會晤時，再度強調自己的「和平政績」。

他說：「我不知道他們（委員會）最後會怎麼決定，但我知道這一點：歷史上沒有人能在九個月內解決八場戰爭，而我阻止了八場戰爭。這是前所未有的成就，不過他們有自己的評價標準，不管他們如何評價都無妨。我深知一點：我這麼做不是為了得獎，而是為了挽救眾人性命。」

史塔布巧妙迴避表態，但仍順勢肯定川普表現：「我必須說，美國總統在過去七、八個月的執政成績相當令人印象深刻。」

川普積極「競選」讓奧斯陸陷入尷尬境地。諾貝爾委員會由五名委員組成並獨立運作，如果最終拒絕頒獎給川普，挪威恐面臨外交與經濟衝擊。該委員會主席Jørgen Watne Frydnes近期告訴當地媒體VG，今年獎項歸屬已於周一敲定，他在挪威公共廣播公司NRK的訪談中更明確表示，中東可能達成的和平協議僅能納入下屆評選考量。挪威外相Espen Barth Eide也強調政府不干預諾貝爾獎評選。這些都幾乎等同確認川普今年無緣獲獎，與以往施壓委員會往往適得其反的先例如出一轍。

根據博弈網站Oddschecker，川普目前穩居預測榜首，其次是蘇丹「緊急應變室」（活躍於戰亂中的志工網絡），以及已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）的遺孀尤莉亞・納瓦尼（Yulia Navalnaya）。不過，賭盤過去多次與實際結果南轅北轍。

在此敏感時刻，挪威與美國的貿易協議談判蒙上陰影。商務大臣Cecilie Myrseth本周赴華盛頓磋商，期望希望美方能下調對挪威出口貨品課徵的15%關稅。

另有部分人士擔心，資產約2兆美元、全球規模最大的挪威主權財富基金可能成為川普報復目標，該基金有四成資金布局美國。