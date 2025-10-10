和平獎得主早在以哈停火前決定 挪威做好「川普報復」心理準備

2025年諾貝爾和平獎得主將於台灣時間10日下午揭曉，負責評選的挪威諾貝爾委員會於前一天就明確表示，早在6日就已做出決定，遠早於美國總統川普宣布以色列與哈瑪斯批准和平計畫第一階段，挪威政界人士也已為「若川普未獲獎」可能對美挪關係造成的衝擊做好心理準備。

衛報報導，考量公布時程與評審結構，多數諾貝爾獎觀察家與挪威分析人士均認為，川普得獎的可能性極低，也引發挪威國內對他在如此公開被忽略後可能反應的擔憂。社會主義左翼黨黨魁兼外交政策發言人貝爾格斯特（Kirsti Bergstø）受訪時表示，挪威必須「對任何情況做好準備」。

她補充指出：「諾貝爾委員會是獨立機構，挪威政府不介入評選，但我不確定川普是否了解這點。我們必須預備應對他可能採取的任何行動。」

挪威諾貝爾研究所所長哈爾普維肯（Kristian Berg Harpviken）指出，諾貝爾委員會的決定不具政治性，但由於委員會成員由挪威議會依諾貝爾遺囑任命，外界難免產生政治化的印象。他說：「我親身知道委員會完全獨立行事，但諾貝爾在遺囑中寫下必須由議會任命，這在某種程度上給我們帶來困難，不幸的是，這一點不可更改。」

專欄作家兼政治分析師斯坦格赫勒（Harald Stanghelle）則推測，若川普真要報復，形式可能包括加徵關稅、要求北約成員國提高軍費分攤，甚至把挪威列為「敵對國家」。他指出，川普太不可預測，「我不想用『恐懼』這個詞，但確實有這種感覺，這可能是一個困難的局面」。

他說：「向川普或世界上許多國家解釋這是一個完全獨立的委員會非常困難，因為他們不尊重這種獨立性。」如果川普獲獎，那將是「諾貝爾和平獎歷史上最大的驚喜」。

奧斯陸和平研究所所長葛雷格（Nina Græger）指出，雖然川普在結束加薩戰爭上的努力值得肯定，但要判斷和平提案是否能真正落實並帶來持久和平，目前仍為時過早。她補充指出，川普退出國際機構、企圖接管北約盟國丹麥管轄的格陵蘭，以及侵犯國內基本民主權利，「都與諾貝爾遺囑的精神不符」。