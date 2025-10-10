快訊

諾貝爾和平獎今天頒發 川普獲獎賭盤賠率大跌成為黑馬

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
以色列總理內唐亞胡辦公室用AI生成川普獲頒諾貝爾和平獎的畫面。摘自以色列總理府X
以色列總理內唐亞胡辦公室用AI生成川普獲頒諾貝爾和平獎的畫面。摘自以色列總理府X

在2025年諾貝爾和平獎公布前夕，川普奪獎的賭盤賠率大幅下修。英國各大運動博弈公司9日調降川普的賠率，從前一日的5賠1降至+150（約1.5賠1），隨後又穩定在3賠1，與蘇丹「緊急應變室」（Emergency Response Rooms）並列為熱門人選，根據英國最大博弈網站Oddschecker的統計，川普當天占所有投注金額的76%。

川普正力圖成為第五位獲得諾貝爾和平獎的美國總統。就在前一天，他宣布以色列與哈瑪斯已達成20點和平計畫的「第一階段」，包括暫停交火並釋放部分人質與囚犯。川普在真實社群上寫道：「這意味著所有人質將很快獲釋，以色列將撤回部隊至協定界線，這是邁向堅固、持久、永續和平的第一步。所有各方都會被公平對待！」

以色列總理內唐雅胡也在社群媒體上發文，為川普爭取和平獎背書。根據美國海外博弈網站BetOnline的數據，川普在該站的賠率為+200，僅次於蘇丹「緊急應變室」的+150。依照賭盤計算方式，正數代表下注100美元後的潛在盈利；換言之，若川普得獎，投注者可贏得200美元。

川普 以色列 社群媒體

