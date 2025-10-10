拉斯洛「撒旦的探戈」迴旋長句 刻畫沒有出口的困頓

諾貝爾文學獎新科得主卡勒斯納霍凱．拉斯洛在歐洲文壇已是大師級人物、連續幾年被認為是諾貝爾文學獎熱門人選。但對台灣讀者來說，認識拉斯洛是從他第一本小說「撒旦的探戈」改編的同名電影開始。

這部電影曾參加二○一一年的台北金馬獎影展，超過七小時的電影長度，平均每個鏡頭超過兩分鐘，緩慢卻深刻的風格讓影迷驚豔。

引進「撒旦的探戈」的聯合文學出版社總編輯周昭翡表示，當初是因為拉斯洛拿到曼布克獎而決定引進。引進前先去找了電影的ＤＶＤ來看，七個半小時的長度一般人不容易接受，但只要把心靜下來沉浸其中、就會覺得非常迷人。

同樣看過書和電影的允晨文化發行人廖志峰表示，書中分十二個章，每一章各有主題和出場角色的敘述。拉斯洛透過獨樹一幟的長句「讓讀者的閱讀速度不得不放緩下來」。迴旋的長句同時也製造一種「沒有出口」的末日氛圍。

然而，撇開一般小說少見的迴旋長句，廖志峰認為，「撒旦的探戈」其實探討的是讀者熟悉的主題：無路可出的徬徨、逃不了的命運撥弄，而人們以為的救世主，真面目竟然是騙子（撒旦）。小說隱喻了匈牙利社會主義的崩毀，而騙子（撒旦）則是群眾意識的投射；即使是沒跟著騙子離開留下來的人，未來同樣困頓無解，只能等下個救世主或一場革命來解開僵局。

廖志峰認為，該書以探戈舞步的反覆和迴旋敘述，把讀者也拉入這場既前進又後退的探戈，最後導向進退失據的結局。