拉斯洛是小說家也是編劇 熱愛李白、道德經

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛獲得二○二五年諾貝爾文學獎。美聯社
卡勒斯納霍凱．拉斯洛不僅是小說家，也是電影編劇。匈牙利電影大師貝拉‧塔爾成功改編他的「撒旦的探戈」後，重要作品幾乎都與拉斯洛合作編劇，包括「鯨魚馬戲團」、「來自倫敦的男人」、「都靈之馬」等。

拉斯洛最初修習法學、後改攻讀匈牙利語言及文學。曾任小鎮圖書館管理員與出版社編輯。一九八五年出版小說處女作「撒旦的探戈」一炮而紅，改編成經典電影、拿下曼布克獎後，進一步走上國際舞台。拉斯洛熱愛旅行，一九九一年起以記者身分多次前往中國，並以詩仙李白為主題撰寫專題報導。

翻譯多本拉斯洛作品的大陸譯者余澤民曾陪著拉斯洛尋訪李白足跡，走遍逾十座城市。余澤民在文章中回憶，拉斯洛深深迷戀中國，尤其是李白和「道德經」。拉斯洛稱中國大陸是「世界上僅存的人文博物館」，返回匈牙利後還要求家人改用筷子進餐。

「撒旦的探戈」繁體中文版也是採用余澤民的譯本，但做了一些語彙上的調整，讓譯本更貼近台灣。周昭翡指出，台灣讀者想讀拉斯洛，可從「撒旦的探戈」讀起。

拉斯洛二○一五年獲得國際曼布克文學獎殊榮，二○一八年再以短篇小說集「世界在繼續」再獲國際曼布克獎提名。時報總編輯胡金倫指出，諾貝爾文學獎連續三年頒給曼布克獎得主，包括去年的南韓首位諾貝爾文學獎得主韓江，曼布克獎已成「諾貝爾文學獎」風向球。

諾貝爾 小說 匈牙利 李白 文學

拉斯洛「撒旦的探戈」迴旋長句 刻畫沒有出口的困頓

諾貝爾文學獎新科得主卡勒斯納霍凱．拉斯洛在歐洲文壇已是大師級人物、連續幾年被認為是諾貝爾文學獎熱門人選。但對台灣讀者來說...

作家觀點／拉斯洛風格如卡夫卡 沉鬱中有黑色幽默

生於匈牙利東部，和布拉格的距離算近，且和卡夫卡一樣讀過法學，卡勒斯納霍凱．拉斯洛是卡夫卡的最佳繼承者，所以我很樂意把他姓...

匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛 摘諾貝爾文學獎

二○二五年諾貝爾文學獎九日揭曉，匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛（Krasznahorkai Laszlo）以「在末日般恐...

2025諾貝爾文學獎得主拉斯洛是李白迷 曾要求家人改用筷子進餐

2025諾貝爾文學獎得主拉斯洛‧卡勒斯納霍凱‧代表作「撒旦的探戈」，2020年由聯合文學出版社引進，也是拉斯洛著作唯一繁...

先從電影認識新科諾貝爾獎得主 出版人看拉斯洛「醒不過來的卡夫卡夢境」

諾貝爾文學獎新科得主拉斯洛‧卡勒斯納霍凱在歐洲文壇已是大師級人物、連續幾年都被認為是諾貝爾文學獎熱門人選。但對台灣讀者來...

