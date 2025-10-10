快訊

匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛 摘諾貝爾文學獎

聯合報／ 編譯江昱蓁、記者陳宛茜／綜合報導
匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛獲得二○二五年諾貝爾文學獎。圖為他二○一五年五月在英國倫敦留影。美聯社
匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛獲得二○二五年諾貝爾文學獎。圖為他二○一五年五月在英國倫敦留影。美聯社

二○二五年諾貝爾文學獎九日揭曉，匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛（Krasznahorkai Laszlo）以「在末日般恐懼的氛圍中，透過極具感染力與前瞻性的創作再次彰顯藝術的力量」獲獎。將獲得由瑞典學院頒發的一一○○萬瑞典克朗（約台幣三五七三萬元）。

「撒旦的探戈」 台灣唯一引進著作

瑞典學院聲明，卡勒斯納霍凱是偉大的史詩作家，創作風格貫穿卡夫卡至伯恩哈德的中歐傳統，以荒誕主義與怪誕為特色；他也將目光投向東方，展現出更為深沉與細膩的基調。

卡勒斯納霍凱的代表作、一九八五年出版的小說「撒旦的探戈」以偏遠農村為背景。瑞典學院表示，這部小說以極具暗示的語言描繪共產主義垮台前的匈牙利鄉村，一群住在廢棄集體農場貧困居民的生活。此書二○二○年由聯合文學出版社引進，也是拉斯洛著作唯一繁體中文版。

聯合文學總編輯周昭翡指出，「撒旦的探戈」銷量迄今一千多本，在翻譯小說中算是不錯。但該書在網路書店已無存貨，實體書店所剩亦不多，想要一睹大師作品的請直接洽詢聯合文學出版社。

共產主義統治初期沒收農田成立集體農場，直到一九八九年共產主義落幕時，許多集體農場成為管理不佳與貧困的象徵。卡勒斯納霍凱的小說中，每個人都等待奇蹟，這種希望卻自始自終就被卡夫卡的座右銘「若此，我將因等待而錯過奇蹟」戳破。

詩人兼卡勒斯納霍凱的英文翻譯希爾特斯，形容卡勒斯納霍凱是「催眠作家」，「將你吸入他所召喚的世界中，並在你內心產生回響直到這成為你自己對秩序與混沌的看法為止」。

卡勒斯納霍凱對獲獎表示，「我很高興也很平靜，同時非常緊張。這是我成為諾貝爾獎得主的第一天」。在卡勒斯納霍凱前，已故小說家克德斯是唯一獲諾貝爾文學獎的匈牙利人。

七十一歲的卡勒斯納霍凱成長於中產階級猶太家庭，曾生活在共產主義統治下，但在移居西柏林後到處旅行，為其創作汲取靈感。

自稱風格「審視現實至近乎瘋狂」

卡勒斯納霍凱長期住在德國，撰寫的小說、短篇故事與隨筆在德國與匈牙利廣為人知。在匈牙利，他更被視為當代最重要的健在作家。其作品艱澀且具挑戰性，他自稱其風格為「審視現實至近乎瘋狂的程度」。由於偏好冗長句子且極少分段，也使他被部分讀者貼上「強迫症」的標籤。

卡勒斯納霍凱和匈牙利傳奇導演貝拉．塔爾長期密切合作，後者曾將他「撒旦的探戈」及「鯨魚馬戲團」等多部作品改編為電影，並獲得影迷好評。

今年諾貝爾文學獎得主卡勒斯納霍凱的作品，九日在瑞典斯德哥爾摩的瑞典學院展示。法新社
今年諾貝爾文學獎得主卡勒斯納霍凱的作品，九日在瑞典斯德哥爾摩的瑞典學院展示。法新社

