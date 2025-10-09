2025諾貝爾文學獎得主拉斯洛是李白迷 曾要求家人改用筷子進餐

2025諾貝爾文學獎得主拉斯洛‧卡勒斯納霍凱‧代表作「撒旦的探戈」，2020年由聯合文學出版社引進，也是拉斯洛著作唯一繁體中文版。聯合文學總編輯周昭翡指出，該書銷量迄今一千多本，在翻譯小說中算是不錯。但該書在網路書店已無存貨，實體書店所剩亦不多，想要一睹大師作品的請直接洽詢聯合文學出版社。

拉斯洛不僅是小說家，也是電影編劇。匈牙利電影大師貝拉‧塔爾自從成功改編他的「撒旦的探戈」後，重要作品幾乎都與拉斯洛合作編劇，包括「鯨魚馬戲團」、「來自倫敦的男人」、「都靈之馬」等。兩人是最佳拍檔，打造電影和文學完美結合的典範。

拉斯洛最初修習法學、後改攻讀匈牙利語言及文學。曾任小鎮圖書館管理員與出版社編輯。1985年出版首部小說「撒旦的探戈」一炮而紅，改編成經典電影、拿下曼布克獎後，進一步走上國際舞台。拉斯洛熱愛旅行，1991年起以記者身分多次前往中國，並以詩仙李白為主題撰寫專題報導。

翻譯多本拉斯洛作品的大陸譯者余澤民，曾陪著拉斯洛尋訪李白足跡，走遍逾十座城市。余澤民在文章中回憶，拉斯洛深深迷戀中國，尤其是李白和「道德經」。拉斯洛稱中國大陸是「世界上僅存的人文博物館」，返回匈牙利後還要求家人改用筷子進餐。

「撒旦的探戈」繁體中文版也是採用余澤民的譯本，但做了一些語彙上的調整，讓譯本更貼近台灣。周昭翡指出，台灣幾乎找不到匈牙利譯者，而余澤民的譯本「相當迷人」，台灣讀者想讀拉斯洛，可從「撒旦的探戈」讀起。余澤民1991年起旅居匈牙利迄今，長期翻譯匈牙利和中東歐當代作家的作品，曾翻譯過另一位匈牙利諾貝爾文學獎得主凱爾泰斯的系列作品。

拉斯洛2015年獲得國際曼布克文學獎殊榮，2018x7 年再以短篇小說集「世界在繼續」再獲國際曼布克獎提名。時報總編輯胡金倫指出，諾貝爾文學獎連續三年頒給曼布克獎得主，包括去年的南韓首位諾貝爾文學獎得主韓江，曼布克獎已成「諾貝爾文學獎」風向球。