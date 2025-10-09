先從電影認識新科諾貝爾獎得主 出版人看拉斯洛「醒不過來的卡夫卡夢境」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
諾貝爾文學獎新科得主拉斯洛‧卡勒斯納霍凱在歐洲文壇已是大師級人物、連續幾年都被認為是諾貝爾文學獎熱門人選。但對台灣讀者來說，認識拉斯洛是從他第一本小說「撒旦的探戈」改編的同名電影開始。這部電影曾參加二○一一年台北金馬獎影展，超過七小時的電影長度，平均每個鏡頭超過兩分鐘，緩慢卻深刻的風格讓影迷驚豔。

引進「撒旦的探戈」的聯合文學出版社總編輯周昭翡表示，當初是因為拉斯洛拿到曼布克獎而決定引進「撒旦的探戈」。引進之前先去找了電影的DVD來看，七個半小時的長度一般人不容易接受，但只要把心靜下來沉浸其中、就會覺得「非常迷人」。

同樣看過書和電影的允晨文化發行人廖志峰表示，不明白導演為何用七小時的電影長度來演繹「撒旦的探戈」的讀者，「只要翻開原著，就可以明白了。」書中分12個章，每一章各有主題和出場角色的敘述，「相互纏繞如溪流潺湲悠緩」。拉斯洛透過獨樹一幟的長句「讓讀者的閱讀速度不得不放緩下來」，如果不耐心依照作者的敘述和暗示前行「將會陷在原地」。這種迴旋的長句同時也製造一種「沒有出口」的末日氛圍，在這個時代讀來感受特別強烈。

然而，撇開一般小說少見的迴旋長句，廖志峰認為，「撒旦的探戈」其實探討的是讀者熟悉的主題：無路可出的徬徨、逃不了的命運撥弄，而人們以為的救世主，真面目竟然是騙子(撒旦)。小說隱喻了匈牙利社會主義的崩毀，而騙子(撒旦)則是群眾意識的投射；即使是沒跟著騙子離開留下來的人，未來同樣困頓無解，只能等下個救世主或一場革命來解開僵局。

廖志峰認為，「撒旦的探戈」故事並不出人意表，敘述的方式和節奏卻別出心裁。十二個章節「前進六步後退六步」，以探戈舞步的反覆和迴旋敘述，把讀者也拉入這場既前進又後退的探戈，最後導向進退失據的結局。整部小說洋溢「無路可出」的末世氛圍，讀者「彷彿在一場醒不過來的卡夫卡式的夢境中」，既是對後社會主義時代匈牙利的隱喻，也符合這個時代的末世氛圍。

