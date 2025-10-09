諾貝爾文學獎新科得主拉斯洛 「撒旦的探戈」曾拍電影由聯合文學引進

諾貝爾文學獎今天揭曉，由匈牙利作家卡勒斯納霍凱‧拉斯洛（Krasznahorkai László）摘下桂冠。他的代表作《撒旦的探戈》2020年由聯合文學出版社引進。連文總編輯周昭斐指出，該書銷量迄今一千多本，在小說中算是不錯。

拉斯洛是匈牙利小說家、編劇，以後現代主義小說與反烏托邦、憂傷的主題聞名。匈牙利電影大師貝拉‧塔爾的重要作品幾乎都與其合作編劇，包括《撒旦的探戈》、《鯨魚馬戲團》（Werckmeister harmóniák）、《來自倫敦的男人》（A Londoni férfi）、《都靈之馬》（A torinói ló）等。

拉斯洛生於匈牙利久洛鎮，最初在塞格德和布達佩斯修習法學，後於羅蘭大學攻讀匈牙利語言及文學。曾任小鎮圖書館管理員與出版社編輯。一九八四年，成為自由撰稿人，隔年出版小說處女作《撒旦的探戈》。一九八七年，獲德國學術交流資訊中心獎學金，前往西柏林旅居一年。接下來多年，行跡遍布許多國家，曾多次前往中國，並以李白為主題撰寫專題報導。

一九九三年，拉斯洛小說《抵抗的憂鬱》（暫譯，Az ellenállás melankóliája）被評為當年德國最佳文學書。二○一三、二○一四年，接連以《撒旦的探戈》、《西王母下凡》（暫譯，Seiobo járt odalent）獲頒美國最佳翻譯圖書獎。二○一五年獲得國際曼布克文學獎殊榮，進一步蜚聲世界文壇，二○一八年以短篇小說集《世界在繼續》（暫譯，Megy a világ）再獲國際曼布克獎提名。《溫克海姆男爵的歸鄉》（暫譯，Báró Wenckheim hazatér）獲二○一九年美國國家圖書獎翻譯文學獎。

拉斯洛二○一五年獲得國際曼布克文學獎殊榮。時報總編輯胡金倫指出，近幾年的諾貝爾文學獎多頒給曼布克獎得主，去年的韓江也是如此。