今年獎落誰家？若川普未如願獲諾貝爾和平獎 外媒點名熱門人選

一年一度的諾貝爾和平獎即將在台灣時間明天下午5時揭曉，屆時若美國總統川普未能如願獲獎，那麼今年獎落誰家？是聯合國秘書長古特瑞斯？還是俄羅斯異議人士納瓦尼遺孀尤莉雅？今年情勢膠著，沒有明顯大熱門，也有可能出現徹底出乎外界意料的得主。

法新社報導，今年的國際局勢嚴峻：自1946年瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）建立全球衝突資料庫以來，2024年全球涉及國家層級的武裝衝突數量創下新高。

川普屢次聲稱，自己因「解決8起衝突」而有資格獲得這項殊榮，不過各界專家普遍認為，至少今年挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）不會把獎頒給他。

瑞典國際事務專家瓦倫斯坦（Peter Wallensteen）告訴法新社：「不，今年不會是川普得獎。也許明年吧？到時候他的一些倡議，包括加薩危機，相關局勢也許已經塵埃落定。」

許多專家認為，川普自稱「和平締造者」有誇大之嫌，並憂心其「美國優先」（America First）政策帶來的負面效應。

奧斯陸和平研究中心（Peace Research Institute ofOslo）主任葛雷格（Nina Graeger）指出：「除了試圖斡旋加薩和平外，我們看到許多政策實際上違背艾佛瑞德．諾貝爾（Alfred Nobel）生前遺願，尤其是推動國際合作、國際友誼以及裁軍的宗旨。」

葛雷格認為，川普的諸多作為與諾貝爾和平獎的精神背道而馳，包括退出美國參與的國際組織和多邊條約，對盟友和對手發動貿易戰，威脅以武力從丹麥奪取格陵蘭，下令國民兵進駐美國城市，並打壓大學學術自由和言論自由。

5人組成的挪威諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）表示：「我們會全面綜合考量，組織或個人整體人格本身固然重要，更重要的是他們實際為和平做出的貢獻。」

今年共有338位個人及組織獲得和平獎提名，名單將保密50年。全球數萬人士具推薦候選人資格，包括各國議員及內閣、歷屆得主、部分大學教授及諾貝爾委員會成員。

去年，和平獎授予日本原爆倖存者組織「日本原水爆被害者團體協議會」（Nihon Hidankyo），肯定他們禁核的努力。

今年情勢膠著，沒有明顯大熱門，奧斯陸坊間流傳多個名字，包括蘇丹志工網絡「緊急應變室」（Emergency Response Rooms），這個組織志工冒著生命危險協助戰亂與饑荒下的蘇丹民眾；俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）遺孀尤莉雅（YuliaNavalnaya）；以及致力守護選舉公正的歐洲安全暨合作組織（OSCE）旗下「民主體制與人權辦公室」（ODIHR）。

挪威國際事務研究所（Norwegian Institute forInternational Affairs）所長雷拉（Halvard Leira）表示，諾貝爾委員會近年評選展現「回歸較貼近傳統和平理念的微觀層面」，強調「人權、民主、新聞自由與女性權益」。

雷拉說：「我猜今年得主可能會是較為無爭議的人選。」

諾貝爾委員會也可能選擇向現行國際秩序表態，對抗川普挑戰國際體制的作為，把獎頒給聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）或聯合國難民署（UNHCR）、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）等組織。

此外，國際法院（ICJ）或國際刑事法院（ICC）等國際法庭，以及正在遭受壓力的新聞自由倡議組織，例如保護記者委員會（Committee to ProtectJournalists）或無國界記者組織（Reporters WithoutBorders），也有可能成為得主。

當然，委員會也可能一如往年，選出一位徹底出乎外界意料的得主。