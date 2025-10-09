川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

美國總統川普毫不掩飾地爭取諾貝爾和平獎，從未有人像他這樣大張旗鼓地進行，甚至直言若無法獲獎將是「極大的侮辱」。但金融時報報導，專家對於他能否在挪威諾貝爾委員會10日公布得主時如願，仍抱持懷疑態度。

川普不被看好的原因包括他在國內外的言行。此外，今年的和平獎旨在表彰2024年的努力，川普當時雖已當選，仍未正式就任。奧斯陸和平研究所所長葛雷格（Nina Græger）表示：「對委員會施壓，『我需要這個獎，我是值得的候選人』講個沒完，並不是特別和平的做法。」

挪威國際事務研究所研究主任萊拉（Halvard Leira）補充指出，過去也曾出現過遊說活動，但手法更為低調。他舉例指出，南韓當年為推動時任總統金大中獲獎所展開的行動「相當縝密」，最終在2000年成功。

外媒曾報導，川普7月時冷不防致電挪威財政部長史托騰柏格（Jens Stoltenberg），詢問有關自己提名諾貝爾和平獎的事宜。挪威外長艾德（Espen Barth Eide）則強調，諾貝爾委員會獨立於政府運作，他有「豐富經驗」向各國說明這一點。

奧斯陸幾乎沒人認為，諾貝爾委員會的5名委員今年會把和平獎頒給川普。但他仍可能影響結果，讓委員會傾向選出不仇視美國或以色列的候選人或人權團體。

即便有人嘲笑川普近期的一些和平斡旋努力，例如屢次把阿爾巴尼亞和亞美尼亞搞混，但他試圖結束加薩戰爭的行動仍可能成為爭取支持的重要論點。

川普8日在真實社群發文，宣布以色列與哈瑪斯已經批准和平計畫的第一階段，一位歐洲外交官事前表示：「過去他的某些宣告很難令人認真看待，但這次不同，加薩將是一件大事。」歐洲官員也認為，川普急於在10日頒獎前促成以哈協議，試圖影響諾貝爾委員會的決定。

川普與挪威諾貝爾委員會之間的爭議主要源於2009年的和平獎頒給他的死對頭、當時剛就任的前總統歐巴馬。他在2024年還抱怨：「如果我叫歐巴馬，10秒內就能拿到諾貝爾獎。」

外界也會拿川普對和平獎的執念當成討好他的話題。例如，賴清德總統日前接受美國廣播節目專訪時提到，如果川普能夠讓中國大陸國家主席習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，「必然是諾貝爾和平獎的得主」。

奧斯陸政界也擔心，若川普在10日未能獲獎，可能會以關稅或其他手段報復。一位歐洲外交官還指出，川普最近將國防部更名為「戰爭部」，若他獲頒和平獎「會傳遞出奇怪的信號」，但「我們現在都生活在川普的世界裡，這場諾貝爾討論只是凸顯了這點」。