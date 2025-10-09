諾貝爾得獎數與日本差距懸殊 嫉妒的南韓輸在哪裡

大阪大學特任教授坂口志文獲得今年諾貝爾醫學獎後，南韓媒體紛紛以「日本第30個諾貝爾獎誕生」報導此事，「韓國報導」總編輯邊真一說，經濟實力逼近日本的南韓，至今僅得獎兩次，南韓對於諾貝爾得獎不能輸日本，可說執念甚深，但似乎並不順利，分析差距到底在哪。

邊真一指出，整體而言，南韓報導日本人得獎的筆調，交織敬畏與嫉妒。在諾貝爾獎獲獎數上，日本排世界第5，僅次於美國、英國、德國與法國。被稱為大國的俄羅斯，含舊蘇聯時代，得獎數僅約日本的一半。至於躍升為世界第二大經濟體的中國，截至目前，包括持中國國籍的人在內，獲過生理・醫學、文學與和平獎各1次，共計3個。

南韓得獎過兩次，一是促成南北首腦會談的前總統金大中，在2000年獲到和平獎；另一是去年作家韓江的文學獎。化學、物理等學術領域掛零。關於原因，韓國科學技術院教授金元俊（音譯）2021年9月曾分析，南韓在與諾貝爾獎相關的科學技術基礎環境脆弱，年輕研究者無法在不必擔心生活等的情況下，全心投入研究。

邊真一認為，原因可能不止這些。他說，坂口教授堅持研究長達40年，始終如一，座右銘是「一步一步」（一步一腳印），但韓國人對於這種「一步一步」的積累較不擅長，凡事希望一次搞定。

他12年前為出書採訪日韓文化與國民性差異時，在首爾採訪經營日本料理店的友人，友人說，在韓國約15年間，雇用超過60名韓國員工，能撐過一年的員工，只有2、3個人。起初去日本進貨的時候，還會帶員工去日本進修。但只要去過日本受過一點訓練，就自以為成為一流師傅，回國後立刻自己開店。

邊真一表示，在日本通常要經過10年以上的磨練，才能成為獨當一面的職人。韓國人性格有「快一點、快一點」的傾向，總希望迅速見到成果。然而，發明與開發需要穩健的研究，也就是說，要有強大的忍耐力，相較韓國人，日本人或許更能忍耐。這也是「30比2」的差距。

邊真一這篇文章上架後2天，京都大學特任教授北川進得到諾貝爾化學獎，是日本的第31個獎。