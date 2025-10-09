約旦難民出身！亞基獲諾貝爾獎 座右銘「研究於我是福氣」

美國化學家亞基獲諾貝爾化學獎殊榮，他在出差途中得知獲獎又驚又喜。出身約旦難民家庭的他為人謙遜，去年摘下唐獎曾接受中央社訪問，在實驗室裡堅持與學生平起平坐，鼓勵台灣科學家「偉大成果始於平凡起點」；他也分享投身研究的座右銘：「這不是份苦差事、而是種福氣。」

美國「創新基地」加州大學柏克萊分校（UCBerkeley）今年繼諾貝爾物理學獎後，再歡喜宣布校內化學教授亞基（Omar M. Yaghi）榮獲諾貝爾化學獎。亞基與日本化學家北川進、英國化學家羅布森（Richard Robson）因「金屬有機框架」（MOFs）領域的開創性研究受到表彰。亞基去年因這項成果獲唐獎殊榮，親自到台灣領獎。

柏克萊校園新聞網站今天分享，亞基是在前往布魯塞爾參加會議、於中途轉機時接到諾貝爾委員會的來電，當時他被周遭行色匆匆的旅客圍繞，不斷表達感謝，「這種感覺實在太特別了，我很驚訝。」他直呼獲諾貝爾獎「是人生中難得的體驗。」

「金屬有機框架」或「金屬有機骨架」可從沙漠空氣中收集水分、捕捉二氧化碳、儲存有毒氣體，或催化化學反應。2020年，亞基創辦氣候科技（ClimateTech）新創公司Atoco，致力運用「金屬有機框架」對抗氣候變遷，並擴大取得飲用水的途徑。

這一步，亞基走了數十年。他在1990年代開創全新化學領域「網格化學」（Reticular Chemistry），開始以新的合成方式、生成具特定功能的材料，並陸續研發出新材料。

亞基曾比喻自己的工作就像一名「分子建築師」。他去年獲頒唐獎曾接受中央社訪問，表示研究的道路上難免遭遇懷疑或質疑聲浪，「95%的人不相信你可以做到，但有5%的人支持著你、相信你會成功；而實際上是那微小的5%，創造出100%的成功。」

出身約旦難民家庭的他成長在沙漠，父親經營肉舖，體驗過何謂資源匱乏；他15歲獨自赴美，沒進入高中，為學英文從社區大學開始，而後才轉入紐約州立大學，憑藉過人的毅力獲得學位。過程中，他為了維持生計，曾在超市幫忙顧客分裝、打掃地板。

正是這樣的「美國夢」信念與經歷，造就亞基謙遜的做人處事風格。去年，記者造訪他的實驗室，在拍照時，他堅持與學生同站或同坐，表示「教授和學生是平等的」。

對教育下一代極為重視的他當時也表示，希望能鼓勵台灣年輕研究人員「在科學領域裡，偉大的成果往往始於平凡的起點。」走在漫長、未知的研究道路上，亞基從不以為苦，他分享自己在工作上的座右銘是：「這不是份苦差事、而是種福氣。」

至於人生上的座右銘，他說：「就算擁有再少，也要盡力給予，且不求回報。」

加大柏克萊分校化學學院代理院長巴蘭格（AnneBaranger）表示，亞基的成就不僅止於那些開創性的理論和實用的科學研究，更結合培育人才的使命，為了這個目標創建一間完整的研究所，致力培養優秀人才，並在全球各地提供機會。