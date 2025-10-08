研究金屬有機骨架 日澳美學者奪諾貝爾化學獎桂冠

二○二五年諾貝爾化學獎八日揭曉，由日本京都大學教授北川進、澳洲墨爾本大學教授羅布森（Richard Robson）及美國柏克萊加州大學教授亞基（Omar M. Yaghi）共享殊榮，以表彰三人自一九八九年以來，對金屬有機骨架研究的貢獻。

化學獎得主由瑞典皇家科學院秘書長艾利格倫公布，這也是本周第三個公布的諾貝爾獎項，三人將均分一千一百萬瑞典克朗（約台幣三五七三萬元）獎金。

瑞典諾貝爾委員會表示，三位獲獎者「研發出一種新的分子構造型態」，這種分子構造「擁有巨大空間」，「氣體與其他化學物質可在其中流動」，而「金屬有機骨架可用於自沙漠空氣中採集水分、二氧化碳、儲存有毒氣體或催化化學反應」。

美聯社指出，三人雖各自獨立研究，但彼此的研究成果相互推動對方取得突破，創造出穩定的金屬有機骨架。這種結構可與房屋的木造骨架相比，能在內部吸附、儲存氣體，應用範圍十分廣泛。

諾貝爾化學獎委員會主席林克說，「金屬有機框架具有巨大潛力，為定製具有新功能的材料帶來了前所未見的機會。」諾貝爾化學獎委員會成員藍斯楚姆則說，三人的發現類似小說「哈利波特」裡妙麗的魔法手提包，外表雖小，裡面卻很大。

北川進在得知獲獎後說，長期以來的研究成果獲得認可，感到非常榮幸與高興。「我的夢想是採集空氣，將其分離為二氧化碳、氧氣、水等等，然後利用可再生能源將其轉化為有用的材料」。

在約旦安曼出生的亞基則對獲獎感到驚訝與高興。他說，十歲時在圖書館發現一本有關分子的書籍，自此開啟對化學的熱愛，「當你挖得愈深，愈會發現事物組成的美麗」。

現年八十八歲的羅布森則說，「我當然非常高興，也有點震驚。對我而言這是人生晚年發生的大事，現在的我其實已不太能承擔這一切，不過，我們還是在這了」。