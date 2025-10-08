諾貝爾化學獎／應用前景廣 學界：得獎實至名歸

今年諾貝爾化學獎由日本京都大學教授北川進、澳洲墨爾本大學教授羅布森及美國加州大學柏克萊分校教授亞基共同獲得，表彰其對金屬有機骨架（ＭＯＦ）的研究貢獻。中央大學化學系教授謝發坤形容，ＭＯＦ如同海綿，可在乾燥空氣中吸水，並應用於氫儲存、氫轉化與藥物輸送等領域，具廣泛前景。

其中亞基（Omar M. Yaghi）因為金屬有機框架領域的貢獻，是去年唐獎永續發展獎得主之一，並曾多次來台參與頒獎典禮、論壇、參訪台積電等，與台灣學界、業界有許多交流。

謝發坤談到與北川進的相處經歷。他表示，北川進近期透過台灣化學學會造訪中大，席間談到，為何諾貝爾化學獎亞洲得主歷來較少時認為，諾貝爾獎側重新想法、新概念，但是亞洲人多是做一至九十九的工作，較少投身○至一的突破性研究。也以此勉勵亞洲學者，應多從事○至一的開創性路線。

謝發坤也說，北川進走路很快、很匆忙，還曾送給研究生一人一個貓頭鷹木雕，勉勵學生像貓頭鷹，晚上也要繼續工作。

謝發坤指出，金屬有機骨架應用範圍涵蓋氫氣儲存、吸附溫室氣體，甚至用於攜帶藥物進入人體，評估諾貝爾獎委員應是看準了未來應用潛力，因此授予獎項。

清大化學系教授林嘉和則說，ＭＯＦ是新的孔洞材料，具備分離、吸附、催化等功能，且比過往的孔洞材料效能更佳，其化學性質更豐富、更廣泛，商業化前景高，目前非常多的化工實驗室都已投入ＭＯＦ應用研究，希望未來有更多應用問世。

中研院院長廖俊智提到，與亞基是ＵＣＬＡ多年來的同事，亞基對教育非常重視，特別於東南亞設立研究中心，訓練、拔擢當地人才。本次獲獎者約莫三、四年前就是化學獎熱門人選，也是領域內公認的專家，摘下桂冠可謂實至名歸。

中研院化學研究所副所長江明錫也談到，曾經聽聞過亞基的演講，約莫廿年前，亞基就在思考ＭＯＦ的結構，最終結果很簡單卻也令人驚艷。

林嘉和則笑說，台灣化學學會很有眼光，三月時才邀請到北川進來台，未來要再邀請恐非易事。近年清大與京都大學合作密切，選送不少碩博生赴北川進的實驗室，自己與北川進也合作發表論文，「只是不知道他還有沒有空理我」。