諾貝爾化學獎／妙麗手提包變成真 「小體積大容量」材質可應付氣候變遷

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
今年諾貝爾化學獎頒給日本、約旦和英國籍學者北川進（左起）、羅布森和亞基，表彰他們對「金屬有機骨架」的發展貢獻。（諾貝爾官網圖）
今年諾貝爾化學獎頒給日本、約旦和英國籍學者北川進（左起）、羅布森和亞基，表彰他們對「金屬有機骨架」的發展貢獻。（諾貝爾官網圖）

瑞典皇家科學院8日宣布，今年諾貝爾化學獎頒給日本、英國和約旦籍學者北川進、羅布森（Richard Robson）和亞基（Omar M. Yaghi），表彰他們對「金屬有機骨架」（MOF）的發展貢獻，此材料可用於幫助對付氣候變遷和缺水等挑戰。

諾貝爾委員會表示，三位得主「研發出一種具有巨大空間的新分子結構」，「氣體與其他化學物質可在其中流動」，「可用於自沙漠空氣中採集水分、捕捉二氧化碳、儲存有毒氣體或催化化學反應」。

這種多孔材料具有很大的表面區域，雖然外表可能看起來只有一顆方糖大小，但表面區域卻可能和一個足球場一樣大。諾貝爾委員會化學獎委員藍斯壯形容：「這種材料幾乎就像《哈利波特》中妙麗的手提包一樣，可在很小的體積中儲存大量氣體。」

日本籍的北川進在家鄉京都大學擔任教授，英國籍的羅布森則在澳洲墨爾本大學任教，約旦籍的亞基則在美國柏克萊加州大學任教。三人將共享諾貝爾化學獎獎金1,100萬瑞典克朗（120萬美元）。

化學家已為這種材料打造出上萬種不同的變化型，且有機會運用在工業規模的製程。

電子業如今已可使用這種材料來儲存一些生產半導體所需的有毒氣體。這也可用來捕捉工廠和發電站排放的二氧化碳，以減少溫室氣體排放。有些也可能被用於消除環境中的藥品痕跡。

金屬有機骨架的發現過程始於1989年，羅布森使用一種新方式來測試原子的本身特性，創造出一種有序、結構龐大、但不穩定的結晶體。在1992至2003年間，北川進和亞基分別在這個基礎上再進行研究。北川進展示出，氣體可在這種結構當中進出，並預期這種結構可製作成具有彈性；亞基則為其創造出非常穩定的架構，並顯示其可進行修改。

諾貝爾委員會表示：「這些學者相信著金屬有機骨架具有的龐大潛力，以及它將成為屬於21世紀的材料。時間終將證明一切。」

