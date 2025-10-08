前瞻材料助力永續發展 唐獎得主再摘本屆諾貝爾化學獎桂冠

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
本屆諾貝爾化學獎得主、唐獎第六屆「永續發展獎」獲獎人亞基（Omar M. Yaghi）。圖／唐獎基金會提供
本屆諾貝爾化學獎得主、唐獎第六屆「永續發展獎」獲獎人亞基（Omar M. Yaghi）。圖／唐獎基金會提供

2025年諾貝爾化學獎得主8日揭曉，由美國柏克萊加州大學教授亞基（Omar M. Yaghi）、日本京都大學教授北川進（Susumu Kitagawa）及澳洲墨爾本大學教授羅布森（Richard Robson）同膺桂冠，表彰其對金屬有機骨架（MOFs）的研究貢獻。其中，亞基是唐獎第六屆「永續發展獎」得主，這也是唐獎得主第四度獲頒諾獎。

亞基等人以新的合成方法，開創出金屬有機骨架 （MOFs） 和共價有機骨架 （COFs）材料，具多功能特性，應用前景廣泛；亞基更率先將此前瞻材料，導入永續發展領域，包含二氧化碳捕捉、甲烷儲存、氫氣儲存等技術，乃至在乾旱空氣中收集水氣，可望為當前的能源、環境及水資源挑戰，提供新解方。

MOFs材料可應用於碳捕捉技術。使用特定MOFs材料的容器，在常溫下即能增加18倍的儲存量；經過化學方式修飾過的MOFs和COFs材料，更可從燃燒氣體中，精準捕捉大量二氧化碳。目前該材料已應用在加拿大水泥廠的排氣口。MOFs也能用於甲烷儲存及氫氣儲存。

此外，MOFs材料也能在乾旱中收集水氣。僅用一公斤的MOF材料，只需有平常的陽光，就可在沙漠等低濕度的空氣中收集水氣，使其集中在MOFs的孔隙內。亞基也和美國通用電器公司及新創公司合作，製造可攜帶的MOFs集水裝置，成功在沙漠地區每日收集數百公升的飲用水，滿足一家一日的用水量。

亞基為柏克萊加州大學化學系詹姆斯與內爾蒂崔特（James and Neeltje Tretter）獎座教授，並身兼柏克萊勞倫斯國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）資深科學家。亞基曾獲來自17個國家的重要獎項，並擁有60項美國專利。

唐獎基金會表示，亞基去年特別來台參加唐獎頒獎典禮、唐獎得獎人演講、唐獎大師論壇、青年對談等唐獎週系列活動， 2024年10月1日在新竹中學舉辦的青年對談、在陽明交大舉辦的大師論壇活動後，更前往台積電（2330）、工研院參訪，分享研究成果，並與國內產學界交流。

