快訊

中科院飛彈火箭原料驚爆「洗產地」 豐益負責人及員工用陸製品涉詐

不是酒！研究揭「1飲品」讓肝病死亡率暴增 專家驚呼：太多人每天喝

妙麗手提包真的存在！諾獎表彰金屬有機框架研究 小體積容納龐大氣體

中央社／ 斯德哥爾摩8日綜合外電報導
日本化學家北川進、英國化學家羅布森（Richard Robson）及美國化學家亞基（Omar Yaghi）今天獲頒2025年諾貝爾化學獎。 歐新社
日本化學家北川進、英國化學家羅布森（Richard Robson）及美國化學家亞基（Omar Yaghi）今天獲頒2025年諾貝爾化學獎。 歐新社

英國日本美國的3名學者今天以「金屬有機框架」領域的開創性研究獲頒2025年諾貝爾化學獎，這種新分子結構形式，就像妙麗魔法手提包一樣，外表雖小，內部空間奇大。

綜合法新社、路透社與美聯社報導，日本化學家北川進、英國化學家羅布森（Richard Robson）及美國化學家亞基（Omar Yaghi）今天獲頒2025年諾貝爾化學獎。

根據諾貝爾獎官網，3位得主「創造了一種具有巨大空間的分子結構，氣體和其他化學物質可以在其中流動。這些被稱為『金屬有機框架』的結構，可用於從沙漠空氣中獲取水分、捕捉二氧化碳、儲存有毒氣體或催化化學反應」。

●妙麗的魔法手提包

諾貝爾化學委員會主席林克（Heiner Linke）形容：「他們找到了創造全新材料的方法，這些材料內部擁有大型孔隙，幾乎可比喻為飯店房間，使分子客人能夠進入與離開。」

他還說，這種材料「幾乎就像『哈利波特』（HarryPotter）中妙麗（Hermione）的手提包一樣，能在極小體積中容納龐大數量的氣體」。

●奠定基礎

今年88歲的羅布森在1989年嘗試用一種新方法來利用原子特性，他使用了銅離子。

諾貝爾化學委員會表示：「當它們結合時，會鍵結形成一個排列良好、空間寬敞的晶體。它就像一顆充滿無數孔隙的鑽石。」

羅布森意識到自己研究發現的潛力，但這個分子結構不穩定。

之後，北川與亞基為這種建構方式提供了「穩固的基礎」。在1992年至2003年間，他們各自的研究有了一系列革命性發現。

根據諾貝爾化學委員會表示，北川「展示了氣體可以在這些結構中進出，並預測金屬有機框架可以做得具有柔軟性」。

委員會還說，與此同時，亞基創造了一個「非常穩定的金屬有機框架」，並表明它可以使用合理的設計進行修改，賦予其新的理想特性。

北川接受電話訪問時說：「長期以來的研究獲得認可，我深感榮幸和喜悅。」

北川進是日本京都大學學者，羅布森在澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）任教，亞基則任職於美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）。

3人將共享1100萬瑞典克朗（約新台幣3573萬元）獎金。

諾貝爾獎頒獎典禮將於12月10日在斯德哥爾摩與奧斯陸舉行，除和平獎在挪威首都奧斯陸頒發外，其餘獎項則在斯德哥爾摩頒獎。當天是諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）於1896年逝世的紀念日。

諾貝爾獎 日本 美國 材料 哈利波特 英國

延伸閱讀

3學者摘諾貝爾化學獎 學界評：金屬有機骨架應用前景廣、實至名歸

諾獎前得主：未來將有更多女性獲得科學類諾貝爾獎

諾貝爾化學獎出爐！日澳美3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

26春夏巴黎時裝周／圍裙、荷花葉與錯視 Miu Miu少女的服裝家家酒

相關新聞

3學者摘諾貝爾化學獎 學界評：金屬有機骨架應用前景廣、實至名歸

2025年諾貝爾化學獎於台灣時間8日晚間揭曉，由日本京都大學教授北川進（Susumu Kitagawa）、澳洲墨爾本大學...

前瞻材料助力永續發展 唐獎得主再摘本屆諾貝爾化學獎桂冠

2025年諾貝爾化學獎得主8日揭曉，由美國柏克萊加州大學教授亞基（Omar M. Yaghi）、日本京都大學教授北川進（...

妙麗手提包真的存在！諾獎表彰金屬有機框架研究 小體積容納龐大氣體

英國、日本與美國的3名學者今天以「金屬有機框架」領域的開創性研究獲頒2025年諾貝爾化學獎，這種新分子結構形式，就像妙麗...

唐獎得主又摘諾貝爾獎 6屆以來第4度

2025年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，美國化學家奧馬爾．亞基（OmarM. Yaghi）是3名得主之一，他於去年摘下唐獎永...

諾獎前得主：未來將有更多女性獲得科學類諾貝爾獎

2023年諾貝爾物理獎得主呂利耶（Anne L'Huillier）今天在哥本哈根受訪時說，隨著女性在實驗室與研究團隊的人...

諾貝爾化學獎出爐！日澳美3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

2025年諾貝爾化學獎於8日揭曉，得獎者為日本京都大學教授北川進、澳洲墨爾本大學教授羅布森及美國柏克萊加州大學教授亞基，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。